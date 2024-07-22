ينتظر نادي الزمالك مواجهة قوية قادمة أمام نظيره بيراميدز، مساء الجمعة المقبل، وهي المؤجلة من الجولة الـ18 للدوري المصري.

وفاز الزمالك في مباراته، أمس الأحد، على الداخلية بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة 31.

وسجل للزمالك، لاعبه يوسف أوباما في الدقيقتين 19 و55 من عمر المباراة، بينما أحرز للداخلية، إيهاب سمير من ضربة جزاء في الدقيقة 65.

وقبل مواجهة الزمالك، سيلعب بيراميدز أولا مع الأهلي، مساء اليوم الإثنين، في الجولة الجارية (31).

أخبار ذات علاقة ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الداخلية

وكشف الجهاز الإداري للزمالك، عن غياب حمزة المثلوثي مدافع الفريق عن المباراة المقبلة أمام بيراميدز للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وحصل المثلوثي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الداخلية، وسبق أن حصل من قبل على بطاقتين صفراويتين أمام بيراميدز وانبي.

وفي الوقت نفسه يغيب مهاب ياسر، عن المباراة المقبلة للإيقاف بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة أمام الداخلية، وسبق وحصل على بطاقتين مع فريقه السابق قبل الانتقال للزمالك في يناير.

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 68 نقطة من 28 مباراة، بينما يتواجد الزمالك بالمركز الخامس برصيد 45 نقطة من 27 مباراة.

وتنطلق مواجهة الزمالك وبيراميدز في التاسعة مساء الجمعة، وتُلعب على استاد القاهرة، وتُذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.