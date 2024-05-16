كريم بنزيما يصالح جماهير الاتحاد السعودي (فيديو)
يبدو أن الفرنسي كريم بنزيما قرر أخيرا مصالحة جماهير نادي الاتحاد السعودي، الذين أبدوا غضبهم منه خلال الفترة الماضية لتجاهله الأحداث الدائرة في النادي، وتراجع مستوى الفريق.
بنزيما البالغ من العمر 36 عامًا، انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه غاب كثيرًا بسبب الإصابات، مع تراجع واضح وكبير في المستوى.
ودأب بنزيما خلال الفترة الماضية على نشر صور وفيديوهات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعيدة عن أمور نادي الاتحاد، وكان آخرها احتفاؤه بنجاحات ناديه السابق ريال مدريد، ونشره صورة خلال تسلمه للكرة الذهبية، في الوقت الذي يعاني فيه "العميد" من تراجع النتائج.
وعلى إثر ذلك، نشر كريم بنزيما مقطع فيديو على حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام"، يظهر فيه بقميص الاتحاد والأهداف التي سجلها مع الفريق، وذلك في إشارة لعودته للفريق، بعد أن غاب عن المباريات السابقة لأسباب مختلفة.
ويعيش نادي الاتحاد فوق صفيح ساخن في ظل الأنباء التي تؤكد اتخاذ مجلس إدارة النادي قرارا بإقالة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، مدرب الفريق، بسبب سوء النتائج الأخيرة، وأيضا لأزمته مع بنزيما.
وشهدت علاقة غاياردو وبنزيما توترا شديدا؛ إذ رفض المدرب الأرجنتيني انضمام اللاعب لمعسكر الفريق في دبي خلال يناير الماضي، بسبب تأخره في العودة من الإجازة.
كما ألزمه غاياردو بخوض تدريبات انفرادية في جدة، وجرده من شارة القيادة، قبل أن يسمح بعودته أمام الرياض بالجولة 20 من الدوري، فبراير الماضي.
وشارك بنزيما في 29 مباراة مع الاتحاد، أسهم خلالها في 21 هدفًا، حيث سجل 13 هدفًا، وصنع 8 تمريرات حاسمة.
ويعيش حامل لقب الدوري السعودي موسما للنسيان بتراجعه للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي بالموسم الحالي، وتوديع كل البطولات التي شارك بها، ليخرج بموسم صفري.
وأصبح الموسم الحالي هو الأسوأ دفاعيا لفريق الاتحاد باستقبال 48 هدفا، متخطيا موسم 2013-14 الذي استقبل فيه الفريق 46 هدفا.