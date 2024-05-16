كريم بنزيما يصالح جماهير الاتحاد السعودي (فيديو)

يبدو أن الفرنسي كريم بنزيما قرر أخيرا مصالحة جماهير نادي الاتحاد السعودي، الذين أبدوا غضبهم منه خلال الفترة الماضية لتجاهله الأحداث الدائرة في النادي، وتراجع مستوى الفريق.

بنزيما البالغ من العمر 36 عامًا، انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه غاب كثيرًا بسبب الإصابات، مع تراجع واضح وكبير في المستوى.

ودأب بنزيما خلال الفترة الماضية على نشر صور وفيديوهات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعيدة عن أمور نادي الاتحاد، وكان آخرها احتفاؤه بنجاحات ناديه السابق ريال مدريد، ونشره صورة خلال تسلمه للكرة الذهبية، في الوقت الذي يعاني فيه "العميد" من تراجع النتائج.