كشفت صحيفة "سبورت" عن آخر التطورات الخاصة برغبة نادي برشلونة في رحيل لاعبه البرازيلي فيتور روكي عن الفريق في الميركاتو الحالي.

ويعد اللاعب البالغ 19 عامًا من بين اللاعبين المرشحين لمغادرة صفوف برشلونة، في الميركاتو الصيفي الجاري، لعدم تقديم أوراق اعتماده منذ أن انضم للفريق في يناير الماضي، وكذلك حاجة النادي لأموال لجلب تعاقدات جديدة.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "سبورت"، اليوم الأربعاء، فإن "فيتور روكي هو أحد اللاعبين الذين تفكر الإدارة الرياضية بالنادي في التخلي عنهم، بعد الأشهر الستة الأولى التي لم يشارك فيها كثيرًا، ويرى المسؤولون الفنيون أن الأفضل لتطور اللاعب البرازيلي هو إيجاد نادٍ آخر يمكنه اللعب فيه بانتظام وتسريع عملية تأقلمه، علاوة على ذلك، فإن رحيله سيوفر مكانًا في القائمة لتسجيل اللاعبين الجدد".

وأبدت عدة أندية اهتمامها بضمه، وكان أولها نادي بورتو البرتغالي، ولكن عرضهم لم يرضِ برشلونة. كما أن نادي الهلال السعودي مهتم بضمه أيضًا، ووفقًا لآخر التقارير، فإن كورينثيانز البرازيلي هو آخر نادٍ أبدى اهتمامه بضمه.

وأوضحت "سبورت"، أن "احتمال عودة فيتور روكي إلى البرازيل مستبعد تمامًا، هدف اللاعب هو النجاح في برشلونة، وإذا غادر النادي الكتالوني، فسيكون ذلك للانضمام إلى نادٍ أوروبي آخر، ويفضل أن يكون في الدوري الإسباني، ويفهم برشلونة أيضًا أن هذا هو الخيار الأفضل للاعب للمضي قدمًا في مسيرته".

وأردف التقرير: "ظهر مؤخرًا نادي إشبيلية كوجهة محتملة، حيث يقترب يوسف النصيري من التوقيع مع فنربخشة، ويبحث النادي الأندلسي عن بديل لملء الفراغ الذي سيتركه النجم المغربي، وفيتور روكي قد يكون هو البديل".

وكان روكي انضم إلى صفوف البارسا قادمًا من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، ولم يشارك بشكل منتظم خلال النصف الثاني من موسم 2023-24.

يذكر أن المهاجم البرازيلي كان خاض 16 مواجهة مع البلوغرانا، بالموسم الماضي، بكل المسابقات، إذ أحرز هدفين فقط.