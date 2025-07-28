مواعيد مباريات الجولة الثانية من سداسي التتويج بالدوري الليبي والقنوات الناقلة

تطوي مرحلة سداسي التتويج في الدوري الليبي للمحترفين لموسم 2024 ـ 2025 غدا الثلاثاء 29 يوليو الجاري، جولتها الثانية التي تتضمن 3 مباريات هامة في صراع اللقب تجمع أبرزها بين المتصدرين نادي الأهلي طرابلس ونادي الأخضر.

وبعد طول انتظار وأزمات عدة واتهامات من الأندية حول ظروف الإقامة وملاعب المباريات، انطلقت الجمعة الماضي منافسات المرحلة الأخيرة من السباق نحو الدوري الليبي للمحترفين والتي تحتضنها 3 ملاعب في مدينة ميلانو.

وتشارك في مرحلة "سداسي التتويج" 6 أندية وهي الأهلي طرابلس والاتحاد طرابلس والأهلي بنغازي والهلال بنغازي والأخضر والسويحلي.

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ولم تمر الجولة الأولى دون أن تشهد أحداثا صاخبة واشتباكات بين اللاعبين وطاقم الحكام والمراقبين وذلك خلال مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي التي أوقفها الحكم في نهاية الشوط الأول عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم فريق العاصمة (2 ـ 0).

واحتج لاعبو الأهلي بنغازي وطاقم التدريب على أحد قرارات الحكم واتهموا لجنة التنظيم والاتحاد الليبي بكون المباراة تدور دون تقنية الفيديو المساعد (الفار) قبل أن يشتبك المدرب ناصر الحضيري والإداري عادل الشاعري والحارس مراد الوحيشي مع الحكم الذي أطلق صافرة النهاية قبل الأوان وسط مشاهد فوضوية عارمة.

وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم عقب ذلك عن اعتبار الأهلي طرابلس فائزا (2 ـ 0) ومنحه نقاط المباراة الثلاث، كما فرض عقوبات رياضية ومالية على الأهلي بنغازي ومدربه ناصر الحضيري وحارس مرماه مراد الوحيشي.

وتقام غدا الثلاثاء 29 يوليو الجاري مباريات الجولة الثانية التي يتصدرها لقاء الأهلي طرابلس مع نادي الأخضر على ملعب إرنستو بريدا في ميلانو.

ويطمح كلا الفريقين إلى الانفراد بصدارة الترتيب وتأكيد دخولهما القوي في مرحلة السداسي، وإحداث المنعطف الأول نحو اعتلاء منصة التتويج.

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وتقام مباراة ديربي مدينة بنغازي بين الأهلي والهلال في اليوم ذاته، حيث يسعى الأهلي إلى تدارك خيبته في المباراة الأولى أمام الأهلي طرابلس، علما أنه سيكون محروما من مدربه ناصر الحضيري الذي سيكون على المدرجات، وحارس مرماه مراد الوحيشي.

وكان الهلال بنغازي بدأ منافسات سداسي التتويج بتعادل مثير أمام السويحلي (2 ـ 2) في الجولة الأولى.

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المباراة الثالثة في الجولة الثانية من مرحلة سداسي التتويج بالدوري الليبي تقام أيضا يوم الغد الثلاثاء وتجمع الاتحاد طرابلس مع السويحلي في ملعب أرينا سيفيتشا في ميلانو.

وتنقل قنوات ليبيا الرياضية 1 و2 وقناة الوسط المباريات الثلاث من الجولة الثانية وذلك بداية من الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة).

وفي ما يلي رصيد الأندية الستة من النقاط بعد الجولة الأولى: الأهلي طرابلس والأخضر (3 نقاط) السويحلي والهلال بنغازي (نقطة واحدة) والأهلي بنغازي والاتحاد (دون رصيد).