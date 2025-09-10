ناد سيكون الأكبر في الرياض.. وليد الفراج يحذر الهلال والنصر (فيديو)

حذّر الإعلامي الرياضي وليد الفراج ناديي الهلال والنصر من الصعود المتسارع لنادي الدرعية، الناشط في دوري يلو، بعدما أطلق مؤخرًا هويته الجديدة وافتتح متجره الرسمي في منطقة الزلال بالدرعية، ضمن خطة تهدف لتعزيز حضوره المجتمعي والرياضي.

ويقع المتجر في منطقة الزلال التي جرى افتتاحها مطلع العام الجاري وتطوّرها شركة الدرعية، ليقدّم للجماهير تجربة متكاملة تجمع بين التسوّق والهوية العصرية للنادي. ويوفّر المتجر مجموعة واسعة من المستلزمات الرياضية والمنتجات الرسمية، بما يعكس صورة النادي المتجددة ويمنح أنصاره فرصة اقتناء منتجات تحمل الطابع المحلي وفق معايير احترافية.

وأُسِّس نادي الدرعية الرياضي عام 1976 بمحافظة الدرعية في العاصمة الرياض، مستلهمًا ألوانه من تراث المنطقة العريق، ليصبح جزءًا من الذاكرة الاجتماعية والرياضية لسكانها. وفي عام 2025، دوّن الفريق الأول لكرة القدم إنجازًا تاريخيًا بحصد لقب دوري الدرجة الثانية والصعود إلى دوري يلو بعد غياب استمر ثلاث سنوات، في مسيرة استثنائية حملت أرقامًا قياسية لافتة.

وقال وليد الفراج في تصريحات تلفزيونية: "نادي الدرعية، من خلال هويته الجديدة، قد يصبح قبل عام 2030 النادي الأكبر في العاصمة الرياض فنيًا وتسويقيًا. صحيح أن الجماهيرية لا تُبنى في يوم وليلة، لكن المشروع واضح، وقد نراه نادي النخبة في الرياض".

من جانبه رد الإعلامي أحمد الفهيد قائلاً: "تجاوز الهلال أمر شبه مستحيل، فالهلال يملك إرثًا وتاريخًا وسمعة عالمية، ولن يكفي 100 عام لأي نادٍ لمزاحمته. لكن الدرعية قادر على منافسة أندية مثل الرياض والشباب، أما النصر فهو نادٍ جماهيري وكبير. أمام الدرعية طريق طويل، وفي 2030 يجب أن يحقق بطولة كبرى إذا أراد ترسيخ مكانته، لكنه يسير في الاتجاه الصحيح".