وصل النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز إلى العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الأحد، تمهيدًا لإتمام إجراءات انتقاله إلى نادي أتلتيكو مدريد في الموسم المقبل.

وحصل ألفاريز على موافقة ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي على الرحيل إلى أتلتيكو مدريد بعد مفاوضات مكثفة بين الناديين.

ويخضع ألفاريز للفحوصات الطبية غدًا الاثنين تمهيدًا لإعلان التعاقد الرسمي مع اللاعب من جانب فريقه الجديد أتلتيكو مدريد.

وأقدمت جماهير أتلتيكو مدريد على مفاجأة اللاعب الجديد باستقباله في المطار والتجمع أمام بوابات الخروج بهتافات كبيرة للنجم الأرجنتيني.

وشارك ألفاريز مؤخرًا مع المنتخب الأرجنتيني في بطولة كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية كما لعب في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس ولكن منتخب بلاده ودع أمام فرنسا من ربع النهائي.

ويبلغ جوليان ألفاريز 24 عامًا، وبدأ مشواره الاحترافي مع فريق ريفر بليت الأرجنتيني منذ عام 2019.

وانضم ألفاريز إلى مانشستر سيتي في صيف 2022 في صفقة وصلت قيمتها إلى 21 مليون يورو.

ولعب النجم الأرجنتيني 103 مباريات بقميص مانشستر سيتي، وسجل 36 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة رغم أنه كان بديلًا أغلب الوقت للنجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

وساهم ألفاريز في تحقيق لقب كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين الذي لعب بقميصه 36 مباراة، وسجل 9 أهداف.