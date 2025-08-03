أسود المغرب تفتتح مشوارها في كأس الأمم الإفريقية للمحليين بإسقاط أنغولا (فيديو)

حقق منتخب المغرب فوزاً مهماً على حساب منافسه أنغولا بنتيجة 2-0 مساء اليوم الأحد في الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين التي تقام حالياً في ضيافة 3 دول وهي تنزانيا وأوغندا وكينيا.

وافتتح أسود الأطلس مشوار المنافسات القارية بعبور أنغولا بعد أن سجل اللاعب عماد الرياحي هدف التقدم ثم أضاف مدافع أنغولا الهدف الثاني بالخطأ في مرماه.

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ونجح منتخب المغرب بقيادة مديره الفني طارق السكتيوي في اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الأولى مبكراً بفارق الأهداف عن منافسه الكيني الذي فاز في وقت سابق، اليوم الأحد، على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-0.

وتضم المجموعة الأولى 5 منتخبات وهي: المغرب وكينيا والكونغو الديمقراطية وأنغولا وزامبيا.

ويحصل المنتخب المغربي على راحة في الجولة الثانية من عمر المنافسات على أن يواجه كينيا يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة.

وانطلقت المنافسات القارية أمس السبت بفوز منتخب تنزانيا على بوركينا فاسو بنتيجة 2-0 في المجموعة الثانية.

ويلعب مساء اليوم الأحد منتخب موريتانيا ضد مدغشقر في المجموعة الثانية أيضاً.

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ويفتتح منتخب الجزائر مشواره في البطولة غداً الاثنين بمواجهة أوغندا في المجموعة الثالثة، بينما يلعب منتخب السودان يوم الثلاثاء المقبل ضد الكونغو برازافيل.