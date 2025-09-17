هل تنسحب إسبانيا من كأس العالم 2026 إذا تأهلت إسرائيل؟

قد تتحول بطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلى ساحة توتر سياسي، بعدما لوّح الحزب الاشتراكي الإسباني (PSOE) بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، بإصدار قرار يمنع منتخب إسبانيا من المشاركة إذا تواجد منتخب إسرائيل في البطولة.

إسبانيا تبدو في طريق مفتوح للتأهل إلى مونديال 2026، بعد فوزها على بلغاريا بثلاثية نظيفة ثم اكتساحها تركيا بسداسية، لتتصدر المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط.

وبذلك تقترب من ضمان بطاقة العبور إلى البطولة، حيث تطمح لإضافة نجمة ثانية إلى قميصها بعد لقب 2010.

تهديد بالانسحاب من المونديال

لكن رغم ذلك، قد لا يظهر "لا روخا" في الملاعب الأمريكية إذا مضت الحكومة الإسبانية في قرارها.

الخطوة، إذا تم تنفيذها، لن تكون مجرد مقاطعة رمزية، بل ستعني انسحاب إسبانيا الكامل من المونديال حتى لو ضمنت تأهلها رسميًا، وهو ما قد يخلق هزة كبيرة في كرة القدم العالمية.

وفي السياق ذاته، صادق مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (RTVE) مؤخرًا على قرار يقضي بانسحاب إسبانيا من مسابقة يوروفيجن 2026، إذا لم يتم استبعاد إسرائيل منها، ما يعكس توجهًا رسميًا أوسع لمقاطعة الفعاليات التي تشارك فيها تل أبيب.