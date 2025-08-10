تصرف صادم من جماهير كريستال بالاس أثناء تكريم الراحل ديوغو جوتا

تعرضت وقفة الصمت التكريمية لنجم ليفربول الراحل ديوغو جوتا، قبل مباراة درع المجتمع، لاستهجان من جانب بعض مشجعي كريستال بالاس، ما دفع الحكم إلى إنهاء الوقفة قبل الموعد المقرر.

وقرر ليفربول حجب الرقم 20 (رقم جوتا) بشكل دائم، مع إضافة شعار "Forever 20" (20 إلى الأبد) على قمصان الفريق هذا الموسم.

أخبار ذات علاقة "20 إلى الأبد".. ليفربول يكرم اسم ديوغو جوتا بطريقة رائعة

وقفة مشوهة في "ويمبلي"

قبل انطلاق المباراة بين ليفربول (بطل الدوري الإنجليزي) وكريستال بالاس (بطل كأس الاتحاد)، أُقيمت وقفة تكريمية لجوتا (28 عامًا) وشقيقه أندريه سيلفا (25 عامًا)، اللذين توفيا في حادث سير مروع بمنطقة زامورا الإسبانية في يونيو الماضي، أثناء توجههما إلى شمال إسبانيا للعودة إلى إنجلترا.

لكن المشهد التأبيني تم إفساده بعد أن قام عدد محدود من مشجعي بالاس بالتصفيق والاستهجان خلال الوقفة، ما دفع الحكم إلى إنهائها بعد 10 ثوانٍ فقط، في لحظة مؤلمة للاعبين والجماهير، خاصة أن جوتا كان قد لعب لفترة قصيرة مع بالاس قبل انتقاله إلى ليفربول.

أخبار ذات علاقة بوشم على جسده.. نجم ليفربول يوجه رسالة حزينة إلى ديوغو جوتا (صور)

وظهرت علامات الذهول والغضب على وجوه لاعبي ليفربول، مثل محمد صلاح ودومينيك سوبوسلاي والوجه الجديد جيريمي فريمبونغ.

بينما تحدث معلق قناة TNT سبورتس، دارين فليتشر، بغضب: "لا أفهم كيف يجرؤ البعض على تدنيس هذه اللحظة؟".