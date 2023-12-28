قرعة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا: مواجهات قوية واحتمالية كلاسيكو سعودي

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، عن مواجهات قوية للغاية؛ إذ شهدت مواجهة بين فريقين سعوديين، كما أن هناك احتمالات لكلاسيكو سعودي في ربع النهائي.

وجاءت القرعة كالآتي:

• العين ضد ناساف

• النصر ضد الفيحاء

• الهلال ضد سباهان

• الاتحاد ضد نافباخور

وسيتواجه الفريقان الفائزان من أول مباراتين في ربع النهائي، على أن يتواجه الفريقان الفائزان من المواجهتين الثانيتين في ربع النهائي الثاني على الترتيب.

وكانت قرعة نفس الدوري لأندية شرق قارة آسيا كالآتي:

• جيونبوك الكوري ضد بوهانغ الكوري

• أولسان الكوري ضد فينتفوريت الياباني

• كاواساكي الياباني ضد شاندونغ الصيني

• بانكوك التايلاندي ضد يوكوهاما الياباني

وتم تقسيم الأندية في كل منطقة على 8 مواجهات، حيث سيلعب كل منهم مباراة واحدة على أرضه ومباراة خارج أرضه، وتقام مباريات دور الـ16 (الغرب) يومي 12 و13 شباط/فبراير (الذهاب)، و19 و20 شباط/فبراير (الإياب)؛ في حين تقام مواجهات دور الـ16 (الشرق) يومي 13 و14 شباط/فبراير (الذهاب)، و20 و21 شباط/فبراير (الإياب).

وتتأهل الأندية الثمانية الفائزة في مجموع المباراتين في دور الـ16 إلى الدور ربع النهائي، الذي تقام مبارياته أيام 4 و5 و11 و12 آذار/مارس (الغرب)، و5 و6 و12 و13 آذار/مارس (الشرق)، على أن تجري مواجهات الدور قبل النهائي يومي 16 و23 نيسان/أبريل (الغرب)، و17 و24 نيسان/أبريل (الشرق)، على أن يقام النهائي المرتقب من مباراتين يومي 11 و18 أيار/مايو 2024.