تطور جديد في مفاوضات مانشستر يونايتد لحسم صفقة دي ليخت

شهدت مفاوضات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لحسم صفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونخ الألماني تطورًا جديدًا.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع "إكس" عن خطوة جديدة قد تقرب دي ليخت من الانتقال بشكل رسمي إلى مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

وأكد رومانو أن دي ليخت أبلغ وكيله رافايلا بيمينتا، قبل أسبوعين، بأنه يريد الرحيل إلى مانشستر يونايتد في الموسم الجديد.

وأشار إلى أن دي ليخت أكد رغبته بغلق باب التفاوض مع أي فريق آخر أبدى رغبته بضمه خلال الموسم المقبل والتركيز فقط على الرحيل إلى مانشستر يونايتد.

ويرتبط المدافع الهولندي صاحب الـ24 عامًا بعقد مع بايرن ميونخ يستمر حتى صيف 2027.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن دي ليخت اتفق من خلال وكيل أعماله على التوقيع لمانشستر يونايتد بعقد رسمي يمتد حتى 2029.

وأكد أن المفاوضات تسير بشكل جيد بين إدارة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ لحسم الصفقة بشكل رسمي.

وفاز بايرن ميونخ بخدمات اللاعب الهولندي بعدما كان على وشك الرحيل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2022 بعدما أتم الاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي في صفقة تكلفت أكثر من 65 مليون يورو.