الزمالك يصدم جون إدوارد.. مقترح بتشكيل لجنة تخطيط

فجر الإعلامي خالد الغندور مفاجأة مدوية حول الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الموسم الحالي.

وأسندت إدارة نادي الزمالك منصب المدير الرياضي إلى جون إدوارد منذ شهر يونيو الماضي.

وأكد خالد الغندور عبر حسابه بموقع فيسبوك أن هناك مقترح داخل نادي الزمالك بتشكيل لجنة للتخطيط لمساعدة جون إدوارد في عمله كمدير رياضي.

وكان جون إدوارد قد حصل على وعود من إدارة الزمالك بامتلاك الصلاحيات كاملة في ملف كرة القدم بالقلعة البيضاء.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد وجه الشكر للجنة التخطيط السابقة التي ضمت عمرو الجنايني وحازم إمام وأحمد حسام "ميدو".

واختار جون إدوارد التعاقد مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا بجانب عدة صفقات على رأسها البرازيلي خوان ألفينا والأنغولي شيكو بانزا والثنائي الفلسطيني عدي الدباغ وآدم كايد والمغربي عبد الحميد معالي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط بعد أن فاز على سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت وفاركو وخسر أمام وادي دجلة وتعادل مع المقاولون العرب.

ويتصدر المصري البورسعيدي ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة قبل لقائه في الجولة القادمة ضد الزمالك.