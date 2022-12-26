كشف تفاصيل جديدة حول أسباب خروج كريم بنزيما من منتخب فرنسا في كأس العالم

ما زالت قضية رحيل كريم بنزيما عن المنتخب الفرنسي خلال كأس العالم قطر 2022 بعد إصابة عضلية لم تكن لتمنعه من المشاركة في بقية المنافسات، تثير المزيد من الجدل وتكشف المزيد من الأسرار حول الأسباب.

وكشفت صحيفة "أس" عن المزيد من الأسباب التي دفعت ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي لتفضيل رحيل كريم بنزيما عن بعثة المنتخب وعدم بقائه للتعافي من إصابته من خلال موقف بعض اللاعبين.