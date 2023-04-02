بعد اقترابه من الهبوط.. إقالة رودجرز من تدريب ليستر سيتي

وخسر رودجرز آخر مبارياته بنتيجة 2-1 أمام كريستال بالاس أمس السبت ليتوقف رصيده عند 25 نقطة من 28 مباراة. ولم يفز الفريق في أي مباراة في كل المسابقات منذ 11 فبراير شباط، حيث خسر ست مرات في آخر سبع مباريات.

وفاجأ ليستر عالم كرة القدم عندما نال لقب الدوري في 2016، لكنه يواجه الآن خطر الهبوط بعد تسعة مواسم في دوري الأضواء.

وقال أياوات سريفادهانابرابها رئيس ليستر: "الأداء والنتائج هذا الموسم كانا أقل من توقعاتنا المشتركة، وكنا نعتقد أن الاستمرارية والاستقرار سيمهدان الطريق أمام تصحيح المسار".

وأضاف: "للأسف التحسن المطلوب لم يتحقق، ومع تبقي عشر مباريات على نهاية الموسم، تعين على المجلس اتخاذ إجراءات بديلة للحفاظ على مكاننا في الدوري الممتاز".