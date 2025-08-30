تشخيص إصابة أشرف داري مدافع الأهلي المصري

وزير الدفاع الإسرائيلي: سيتعلم الحوثيون درسا قاسيا وهذه مجرد بداية
تعرّض أشرف داري، مدافع الأهلي المصري، لإصابة قوية أجبرته على عدم استكمال مباراة بيراميدز مساء اليوم السبت في الجولة الخامسة من عمر الدوري المحلي.
واستبدل الجهاز الفني للأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو لاعبه المغربي بعد مرور 35 دقيقة من عمر المباراة بسبب الشكوى من الإصابة.
وشارك مصطفى العش مدافع الأهلي على حساب أشرف داري لتدعيم خط الدفاع بعد إصابة الأخير.
وبحسب مصادر داخل الجهاز الفني للأهلي فإن أشرف داري يعاني إصابة في العضلة الضامة.
وسيخضع داري إلى فحوصات طبية وأشعة لتحديد مدة غيابه عن المستطيل الأخضر وموقفه من اللحاق بمعسكر منتخب المغرب.
واستدعى وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب لاعبه أشرف داري لمعسكر شهر سبتمبر المقبل استعداداً لخوض تصفيات كأس العالم 2026.
ولعب داري 7 مباريات دولية مع منتخب المغرب، وأحرز هدفاً واحداً لصالح أسود الأطلس.
وكان بيراميدز قد تقدم بهدف سجله وليد الكرتي في الدقيقة الخامسة ثم أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 68.