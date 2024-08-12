أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الاثنين ، تعاقده مع البرازيلي إيمرسون رويال لاعب توتنهام الإنجليزي.

ووقع اللاعب البرازيلي صاحب الـ25 عامًا عقود انتقاله إلى ميلان حتى يوم 30 يونيو 2028 مع خيار التمديد لموسم إضافي، بحسب بيان صادر عن النادي الإيطالي.

بدأ إيمرسون مشواره الكروي مع نادي بونتي بريتا البرازيلي الذي ظهر معه للمرة الأولى مع الفريق الأول في فبراير 2017.. وشارك في 25 مباراة، وسجل هدفًا واحدًا لصالح الفريق.

ويرتدي اللاعب البرازيلي القميص رقم 22 الذي سبق أن لعب به مواطنه ريكاردو كاكا أسطورة ميلان.

وانضم اللاعب البرازيلي إلى أتلتيكو مينيرو في صيف 2018 (23 مباراة وهدف واحد) قبل التوقيع مع ريال بيتيس الإسباني في يناير 2019، وسجل بقميصه 5 أهداف في 79 مباراة.

وتعاقد إيمرسون مع برشلونة قبل رحيله بعد فترة وجيزة لا تتخطى شهرين إلى توتنهام الإنجليزي، في صيف 2021، ولعب بقميصه 101 مباراة، وسجل أربعة أهداف.

وشارك مع منتخب البرازيل عشر مرات، إذ ظهر للمرة الأولى في نوفمبر 2019.

وتعاقد ميلان مع المدرب الجديد البرتغالي باولو فونسيكا خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي.

وأعلن ميلان انضمام عدة لاعبين إلى صفوفه، على رأسهم الإسباني ألفارو موراتا، والصربي ستراهينيا بافلوفيتش مدافع رد بول سالزبورغ النمساوي، مع شراء عقد أليكس خيمينيز عقب نهاية إعارته من ريال مدريد الإسباني.