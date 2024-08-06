يبدو أن داني كارفخال، نجم ريال مدريد، أراد الاستعداد للموسم الجديد مع فريقه بشكل مختلف، فقد ظهر أخيرا وهو يتدرب بشكل قوي في منزله.

ولم ينضم اللاعب بعد لتدريبات ريال مدريد الجماعية، إذ ما زال متواجدا في إجازته التي منحها له الجهاز الفني، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في "يورو 2024".

وظهر كارفخال في فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إنستغرام" وهو يتدرب مع مدرب خاص في حديقة منزله، ويرتدي قفازات ملاكمة، ويوجه له ضربات عنيفة، حيث ظهر اللاعب في لياقة بدنية ممتازة.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية فيديو اللاعب، وعلقت: "إنه يدافع ويهاجم ويتصدى عند الضرورة، والآن هو يلاكم، هكذا يستعد داني كارفخال للدفاع عن الخط الخلفي لريال مدريد".

وذكرت تقارير سابقة أن ريال مدريد سيعرض على داني كارفخال عقدا جديدا لمدة عام آخر، ليواصل مسيرته مع الفريق حتى عام 2026.

وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد يرغب في تأمين بقاء كارفخال لمدة طويلة، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق خلال الموسم الماضي.

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ويبدأ ريال مدريد الموسم المقبل بمواجهة أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي، يوم الأربعاء 14 أغسطس الجاري.

بينما تبدأ منافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني 18 أغسطس المقبل، وتنتهي 25 مايو المقبل لعام 2025.

ويفتتح حامل اللقب مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة ريال مايوركا يوم 18 أغسطس.