أموال الصينيين تتهاطل على حارس سنغافورة

طالب حسن سوني حارس مرمى منتخب سنغافورة، المشجعين الصينيين بالتوقف عن إرسال أموال إليه بعد أن ساعدت الكرات التي أنقذها خلال هزيمة فريقه 3-1 أمام تايلاند في بلوغ الصين المرحلة التالية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

وأنقذ حارس المرمى (40 عاما) 11 كرة يوم الثلاثاء لتخفق تايلاند في التأهل للمرحلة التالية المقرر انطلاقها في 27 يونيو/ حزيران رغم فوزها 3-1.

وكان يتعين فوز تايلاند بثلاثة أهداف نظيفة أو تسجيل أربعة أهداف على الأقل والانتصار بفارق هدفين لتتقدم على الصين في الترتيب بالمجموعة.