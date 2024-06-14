أموال الصينيين تتهاطل على حارس سنغافورة
طالب حسن سوني حارس مرمى منتخب سنغافورة، المشجعين الصينيين بالتوقف عن إرسال أموال إليه بعد أن ساعدت الكرات التي أنقذها خلال هزيمة فريقه 3-1 أمام تايلاند في بلوغ الصين المرحلة التالية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.
وأنقذ حارس المرمى (40 عاما) 11 كرة يوم الثلاثاء لتخفق تايلاند في التأهل للمرحلة التالية المقرر انطلاقها في 27 يونيو/ حزيران رغم فوزها 3-1.
وكان يتعين فوز تايلاند بثلاثة أهداف نظيفة أو تسجيل أربعة أهداف على الأقل والانتصار بفارق هدفين لتتقدم على الصين في الترتيب بالمجموعة.
وانتشر اسم حسن على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بين عشية وضحاها، وتم تداول رمز الاستجابة السريع للدفع الخاص بكشك الطعام الذي يديره مع زوجته عبر الإنترنت حيث استخدمه مشجعون صينيون لإرسال أموال.
وقال حسن في تصريحات إذاعية: "استمتعت بالأمر لفترة من الوقت. بينما كانت الأموال تأتي إلينا. لكن بعد ذلك، كنت أفكر متى سيتوقف هذا؟ هل هذا قانوني؟".
وأضاف: "أعتقد أن علينا أن نتوقف في مرحلة ما".
وحذر حسن من إمكانية خداع المشجعين في ظل تداول رموز استجابة سريعة مزيفة أيضا.
وكتب حسن في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس: "أقدر حقا دعمكم لي في الأيام القليلة الماضية مما أتاح لي معرفة شغف مشجعي كرة القدم الصينيين تماما".
وأضاف: "خلال الأيام القليلة الماضية، تم تداول رمز الاستجابة السريع للمدفوعات في كشك أرز جوز الهند الخاص بي على نطاق واسع عبر الإنترنت، بينما استخدمت بعض مقاطع الفيديو رموزا مزيفة".
واختتم: "لذا أناشد الجميع أن يتحلوا بالحكمة في دعمهم ويتوقفوا عن تحويل الأموال إلي عبر الإنترنت".
وبدأ المواطنون والسياح الصينيون في سنغافورة يزورون مطعم ساني الواقع في الضواحي الشرقية للمدينة لشكره، حتى أن الطعام نفد من المطعم أمس الخميس بسبب الطلب القوي، وفقا لتقارير محلية.
وقال ساني إن هاتفه مليء أيضا بالرسائل ورسائل البريد الإلكتروني منذ صافرة نهاية المباراة.