لم يقفز من المركب.. لماذا عاد الخطيب إلى الأهلي المصري سريعا؟

عاد محمود الخطيب، رئيس الأهلي المصري، سريعاً إلى المشهد داخل القلعة الحمراء بعد ساعات قليلة من بيانه الذي أعلنه بالابتعاد عن مهام منصبه والحصول على راحة.

الخطيب تواجد في تدريبات الأهلي مساء الاثنين بشكل مفاجئ، وبعد ساعات قليلة من تعادل الفريق أمام إنبي في الدوري المصري.

ويرصد "إرم نيوز" أسباب عودة الخطيب السريعة إلى الأهلي المصري في التقرير التالي:

القفز من المركب

حضر الخطيب في وقت حرج وصعب يعيشه النادي الأهلي في ظل تراجع للنتائج عكس ما توقعه المتابعون قبل بداية الموسم.

الخطيب رفض القفز من المركب وقرر العودة تجنباً لملاحقة هذه الاتهامات له خاصة أنه كان صاحب قرار استقدام هذه الصفقات قبل بداية الموسم والتعاقد مع الإسباني خوسيه ريبيرو.

وتعاقد الأهلي مع عدة صفقات مدوية على رأسها أحمد مصطفى "زيزو" والتونسي محمد علي بن رمضان ومحمود حسن "تريزيغيه" وأحمد رمضان "بيكهام" ومحمد شريف وياسين مرعي.

سوء النتائج

يعاني الأهلي نتائج سيئة منذ بداية موسمه المحلي لدرجة أنه حقق فوزاً وحيداً في أول 5 مباريات.

وتعادل الأهلي مع مودرن سبورت بهدفين لكل منهما ثم تغلب على فاركو بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية.

وتعادل الأهلي بعدها مع غزل المحلة دون أهداف ثم خسر أمام بيراميدز بثنائية دون رد كما تعادل مع إنبي بهدف لكل منهما.

ضرورة ملحة

السبب الثالث لعودة الخطيب يتمثل في كون هذا القرار يمثل ضرورة ملحة بالنسبة للأهلي خاصة أن غيابه سيترك فراغاً إدارياً كبيراً.

ويحتاج الأهلي لوجود الخطيب لحسم عدة ملفات على رأسها تعيين المدير الفني الجديد وأيضاً اتخاذ قرارات حاسمة بشأن النتائج السيئة.

ولن يستطيع اتخاذ هذه القرارات وليد صلاح الدين مدير الكرة وحده أو محمد يوسف المدير الرياضي وبالتالي عودة الخطيب كانت ضرورة ملحة.