فيرمين لوبيز يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

حسم فيرمين لوبيز، نجم نادي برشلونة، موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي بعدما تلقى عرضا قويا من تشيلسي خلال الفترة الماضية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد انتهت ملحمة فيرمين لوبيز، حيث اتخذ اللاعب الأندلسي قراره النهائي بالاستمرار مع نادي برشلونة.

وأضافت: "صحيح أن اللاعب كان مترددًا نظرًا للاهتمام الكبير الذي أبداه نادي تشيلسي للتعاقد معه، لكنه قرر في النهاية عدم الضغط وطلب الرحيل عن النادي، والآن، في آخر يوم من فترة الانتقالات، أصبح القرار نهائيًّا، والنادي على علم به".

وأضاف التقرير: "في إدارة برشلونة، كان الأمر واضحًا، فقد وضع ديكو، المدير الرياضي، هدفًا، كما كرّره في العديد من المقابلات، بعدم التفريط في اللاعبين المميزين الموجودين في صفوف الفريق. وبالتالي، لم يكن هناك ما يُسمّى (قضية فيرمين) بالنادي الكتالوني، لأن اللاعب لم يطلب الرحيل".

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فقد بلغت قيمة العرض المقدم من البلوز 40 مليون يورو، في محاولة لإقناع إدارة النادي الكتالوني بالتخلي عن اللاعب.

وأضاف رومانو عبر حسابه في منصة "إكس"، أن برشلونة كان يرحب بفكرة بيع لوبيز هذا الصيف، لكن ليس بالمبلغ المعروض، إذ يطمح النادي للحصول على قيمة أعلى مقابل التخلي عن أحد أبرز لاعبيه الشباب.

وشددت الصحيفة: "لو كان فيرمين قد طلب من فليك وديكو السماح له بالرحيل، كان برشلونة سينتقل إلى السيناريو التالي، مع الوضع في الاعتبار أن قيمة اللاعب الأندلسي كانت محددة بـ90 مليون يورو فقط في حال طلب هو نفسه البيع، وليس بمبادرة النادي أو رغبة في التفريط به. ومن هذا المنطلق، شدّد هانزي فليك على أنه لا يرغب في خسارته".