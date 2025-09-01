logo
رياضة

فيرمين لوبيز يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

فيرمين لوبيز يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة
فيرمين لوبيزالمصدر: منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
01 سبتمبر 2025، 11:40 ص

حسم فيرمين لوبيز، نجم نادي برشلونة، موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي بعدما تلقى عرضا قويا من تشيلسي خلال الفترة الماضية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد انتهت ملحمة فيرمين لوبيز، حيث اتخذ اللاعب الأندلسي قراره النهائي بالاستمرار مع نادي برشلونة.

أخبار ذات علاقة

انفعال إينييغو بيريز على الحكم

"إنها فضيحة.. سنغادر الملعب".. رد فعل مدرب رايو فاييكانو بعد ضربة جزاء برشلونة

  

أخبار ذات علاقة

فريق برشلونة

أسوأ سيناريو ممكن.. كيف خسر برشلونة فنيًا ونفسيًا قبل التوقف الدولي؟

 

وأضافت: "صحيح أن اللاعب كان مترددًا نظرًا للاهتمام الكبير الذي أبداه نادي تشيلسي للتعاقد معه، لكنه قرر في النهاية عدم الضغط وطلب الرحيل عن النادي، والآن، في آخر يوم من فترة الانتقالات، أصبح القرار نهائيًّا، والنادي على علم به".

وأضاف التقرير: "في إدارة برشلونة، كان الأمر واضحًا، فقد وضع ديكو، المدير الرياضي، هدفًا، كما كرّره في العديد من المقابلات، بعدم التفريط في اللاعبين المميزين الموجودين في صفوف الفريق. وبالتالي، لم يكن هناك ما يُسمّى (قضية فيرمين) بالنادي الكتالوني، لأن اللاعب لم يطلب الرحيل".

أخبار ذات علاقة

إيزي بالازون مع حكم مباراة برشلونة ورايو فاييكانو

حكم مباراة برشلونة ورايو فاييكانو يعترف بخطئه الكارثي

 

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فقد بلغت قيمة العرض المقدم من البلوز 40 مليون يورو، في محاولة لإقناع إدارة النادي الكتالوني بالتخلي عن اللاعب.

وأضاف رومانو عبر حسابه في منصة "إكس"، أن برشلونة كان يرحب بفكرة بيع لوبيز هذا الصيف، لكن ليس بالمبلغ المعروض، إذ يطمح النادي للحصول على قيمة أعلى مقابل التخلي عن أحد أبرز لاعبيه الشباب.

 

 

وشددت الصحيفة: "لو كان فيرمين قد طلب من فليك وديكو السماح له بالرحيل، كان برشلونة سينتقل إلى السيناريو التالي، مع الوضع في الاعتبار أن قيمة اللاعب الأندلسي كانت محددة بـ90 مليون يورو فقط في حال طلب هو نفسه البيع، وليس بمبادرة النادي أو رغبة في التفريط به. ومن هذا المنطلق، شدّد هانزي فليك على أنه لا يرغب في خسارته".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC