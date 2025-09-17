ما سبب إصابة إمام عاشور بفيروس A؟

أثار إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، قلق الجماهير بعد إعلان إصابته بـ"فيروس A"، وهو الأمر الذي نقل على إثره إلى المستشفى وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية لعدة أيام، نتيجة خطورة المرض.

وكان النادي الأهلي أوضح في بيان رسمي أن إمام عاشور حالته مستقرة بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، وأن اللاعب سيستمر في المستشفى لمزيد من الاطمئنان عليه، على أن يتم تحديد برنامج علاجي له لتنفيذه خلال أيام.

كما أكد النادي الأحمر أنه تم اتخاذ إجراء وقائي، قبل ظهور نتيجة تحاليل إمام عاشور، وخضع كل أعضاء الجهاز الفني واللاعبين لفحوصات شاملة وجاءت نتيجتها سلبية للجميع.

ووفقًا لِما ذكره الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية، فإن "هذا أخف فيروس قد يصيب الإنسان، ومشكلة هذا المرض أن اللاعب سيوضع في بيئة معينة حتى لا ينقل العدوى للآخرين وهناك نظام طعام معين سيوضع له ما قد يتسبب في هبوط وزنه، والسبب في إصابته كان نتيجة أكلة فاسدة تناولها اللاعب منذ 6 أسابيع خارج المنزل وبدأت أثارها تظهر عليه منذ أيام فقط، وحالة اللاعب تحسنت كثيرًا عن الأيام الماضية ووظائف الجسم جيدة، ولكن سيتم وضعه تحت الملاحظة وتحديد موعد خروجه راجع لرأي الأطباء".

وبحسب المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، يتسلل فيروس A داخل جسم الإنسان عند الاختلاط بالمرضى أو تناول الطعام أو الشراب الملوث بالعدوى.

ويمكن اكتشاف الإصابة بفيروس A عن طريق بعض الأعراض، مثل: الغثيان والقيء والإسهال وآلام المعدة واصفرار الجلد وبياض العين والحمى والتعب.

إمام عاشور شارك للمرة الأولى هذا الموسم بقميص الأهلي ضد إنبي، يوم الأحد، في آخر 10 دقائق، وذلك بعد عودته من إصابة في الترقوة تعرض لها أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وعقب المباراة نُقل اللاعب إلى المستشفى وتم حجزه بعد ثبوت إصابته بعدوى خطيرة.

وكان الأهلي تعادل مع إنبي بهدف لكل فريق على ملعب المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

ويحتل الأهلي حاليًّا المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري برصيد ست نقاط من خمس مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.