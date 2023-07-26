هالك هوغان يعلن خطبته للمرة الثالثة على مدربة يوغا
أعلن أسطورة مصارعة المحترفين WWE، هالك هوغان، البالغ 69 عامًا، عن خطوبته الثالثة لمدربة اليوغا سكاي ديلي، البالغة 45 عامًا، في حفل زفاف صديق له أقيم مؤخرا.
وستكون هذه بالنسبة لهوغان هي المرة الثالثة التي يقدم فيها على خطوة الزواج، بعد زواجه سابقا من ليندا، عام 1983 حتى عام 2009، وجنيفر مكدانيل، من عام 2010 حتى عام 2021، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".
وجاء إعلان هوغان خطوبته، خلال حفل زفاف الممثل كورين نيميك وزوجته سابرينا نوفا، يوم الأحد الماضي، حيث كشف أنه قدم عرضًا للزواج من ديلي قبل ثلاثة أيام فقط في عيد ميلادها، قائلا: "لقد كانت مجنونة بما يكفي لتقول: نعم، يا أخي"، مشيرا إلى إحدى أشهر عباراته من أيام المصارعة.
وبدأ هوغان وديلي الارتباط في أوائل عام 2022 بعد فراقه عن زوجته مكدانيل، التي اضطر إلى التنازل عن بعض ممتلكاته كجزء من تسوية طلاقه منها.
وتيري جين بوليا الشهير باسم "هوغان" من مواليد 11 أغسطس 1953 بولاية جورجيا، دخل عالم المصارعة الحرة عام 1979، واختار لنفسه شخصية باسم هوغان عام 1996.
ويعد هوغان أحد أكثر المُصارعين شعبيةً في عالم WWE خلال ثمانينيات القرن الماضي، حيث اشتهر بتوهجه في حلبات المصارعة، وفاز ببطولة العالم للمصارعة 12 مرة.