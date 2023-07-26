هالك هوغان يعلن خطبته للمرة الثالثة على مدربة يوغا

أعلن أسطورة مصارعة المحترفين WWE، هالك هوغان، البالغ 69 عامًا، عن خطوبته الثالثة لمدربة اليوغا سكاي ديلي، البالغة 45 عامًا، في حفل زفاف صديق له أقيم مؤخرا.

وستكون هذه بالنسبة لهوغان هي المرة الثالثة التي يقدم فيها على خطوة الزواج، بعد زواجه سابقا من ليندا، عام 1983 حتى عام 2009، وجنيفر مكدانيل، من عام 2010 حتى عام 2021، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

وجاء إعلان هوغان خطوبته، خلال حفل زفاف الممثل كورين نيميك وزوجته سابرينا نوفا، يوم الأحد الماضي، حيث كشف أنه قدم عرضًا للزواج من ديلي قبل ثلاثة أيام فقط في عيد ميلادها، قائلا: "لقد كانت مجنونة بما يكفي لتقول: نعم، يا أخي"، مشيرا إلى إحدى أشهر عباراته من أيام المصارعة.