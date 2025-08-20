ما تاريخ الأهلي والنصر في كأس السوبر السعودي؟

يلتقي النصر والأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي 2024 ـ 2025 للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، وذلك في النسخة الثانية عشرة التي تدور للمرة الخامسة خارج المملكة.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت 23 أغسطس الجاري بداية من الساعة 13.00 ظهرا في هونغ كونغ.

ويطمح النصر بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو للفوز بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الثالثة في تاريخه في حين سيكون الأهلي أمام فرصة التتويج للمرة الثانية باللقب.

وفاز النصر أمس على الاتحاد (2 ـ 1) في نصف النهائي الأول في حين اكتسح الأهلي اليوم الأربعاء منافسه القادسية (5 ـ 1) ليحجز مقعده بدوره في النهائي.

وتعود فكرة إقامة البطولة كأس إلى عام 1979 حينما تم إجراء مباراتي ذهاب وإياب بين الهلال، بطل الدوري والأهلي بطل كأس الملك.

وبعد عشرين عامًا، وتحديدا عام 1997، أقيمت مباراة أخرى بين الهلال، بطل الدوري والأهلي بطل كأس ولي العهد في العام نفسه، لكن تلك المسابقة لم تكن بطولة رسمية في سجلات الاتحاد السعودي لكرة القدم.

أخبار ذات علاقة من هو حكم نهائي كأس السوبر السعودي بين الأهلي والنصر؟

وتعد بطولة كأس السوبر هي الثالثة من حيث الوزن والأهمية في كرة القدم السعودية وتم الإعلان عن إنشاء البطولة التي كانت حتى العام 2022 تجمع بطل الدوري وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة الأولى عام 2013.

ومنذ نسخة 2022، أصبحت المسابقة تُقام بمشاركة 4 فرق وهي بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس الملك ووصيفه وذلك تقليدا لمسابقات كأس السوبر في الدوريات الأوروبية الكبرى (إسبانيا وإيطاليا مثلا).

أخبار ذات علاقة القنوات المجانية الناقلة لنهائي السوبر السعودي بين النصر والأهلي

وقبل أن يلتقيا في النهائي يوم السبت 23 أغسطس، يملك النصر لقبين في كأس السوبر فيما سبق للأهلي أن أحرز اللقب مرة واحدة.

وفي نسخة 2016، فاز الأهلي على الهلال في النهائي الذي أقيم في لندن (4 ـ 1) بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل (1 ـ 1).

أخبار ذات علاقة رونالدو ضد محرز.. موعد مباراة النصر والأهلي في نهائي السوبر السعودي

أما النصر فقد توج في مناسبتين الأولى كانت عام 2019 عندما هزم في النهائي التعاون بركلات الترجيح (5 ـ 4) بعد التعادل (1 ـ 1)، في حين كان التتويج الثاني في النسخة الموالية 2020 بالفوز في النهائي على الهلال (3 ـ 0).

ويشار إلى أن رونالدو ورفاقه خسروا نهائي النسخة الماضية أمام الهلال (4 ـ 1) عندما كان يقوده جورج جيسوس مدرب النصر الحالي.