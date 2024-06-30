ترتيب هدافي يورو 2024.. موسيالا يتصدر
أسدل الستار على اليوم الأول في منافسات ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا.
وتأهل منتخب ألمانيا صاحب الضيافة على حساب الدنمارك بنتيجة 2-0 مساء السبت لينتظر الفائز من لقاء إسبانيا وجورجيا في ربع النهائي.
وودع المنتخب الإيطالي منافسات البطولة مبكرًا بالخسارة على يد سويسرا بنتيجة 0-2 لينتظر المنتخب السويسري مواجهة الفائز من لقاء إنجلترا وسلوفاكيا.
واشتعل الصراع على صدارة ترتيب هدافي البطولة القارية بعدما سجل جمال موسيالا نجم منتخب ألمانيا هدفًا في فوز الماكينات على حساب الدنمارك ليعتلي قمة الترتيب برصيد 3 أهداف بالتساوي مع لاعب جورجيا جيورج ميكوتادزي.
ودخل أيضًا كاي هافيرتز نجم منتخب ألمانيا في الصراع بعدما سجل هدف التقدم في لقاء الدنمارك.
وفيما يلي ترتيب هدافي يورو 2024:
الألماني جمال موسيالا " 3 أهداف"
الجورجي جيورج ميكوتادزي "3 أهداف"
السلوفاكي إيفان سكرانز "هدفان"
الهولندي كودي جاكبو "هدفان"
الألماني كاي هافيرتز "هدفان"
الروماني رازفان مارين "هدفان"
الألماني نيكلاس فولكروغ "هدفان"