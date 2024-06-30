ترتيب هدافي يورو 2024.. موسيالا يتصدر

أسدل الستار على اليوم الأول في منافسات ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا.

وتأهل منتخب ألمانيا صاحب الضيافة على حساب الدنمارك بنتيجة 2-0 مساء السبت لينتظر الفائز من لقاء إسبانيا وجورجيا في ربع النهائي.

وودع المنتخب الإيطالي منافسات البطولة مبكرًا بالخسارة على يد سويسرا بنتيجة 0-2 لينتظر المنتخب السويسري مواجهة الفائز من لقاء إنجلترا وسلوفاكيا.