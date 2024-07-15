الموعد والقنوات الناقلة لحفل تقديم مبابي لاعبًا لريال مدريد

تترقب جماهير ريال مدريد الإسباني رؤية المهاجم كيليان مبابي بقميص العملاق الملكي غدًا الثلاثاء على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في حفل التقديم الرسمي للصفقة التي تمت بعد نهاية عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويأتي تقديم مبابي بعد أيام من خروج فرنسا من الدور قبل النهائي لبطولة أوروبا عقب الخسارة 2-1 أمام إسبانيا.

وتعرض مهاجم ريال مدريد الجديد لكسر في الأنف في مستهل مشواره بالبطولة أمام النمسا؛ ما أجبره على ارتداء قناع للوجه لحماية أنفه أثر في مستواه، حسب قول المدرب ديدييه ديشامب.

لكن مبابي يأمل بداية مظفرة مع ريال مدريد، وأن يكون على قدر توقعات الجماهير التي تتطلع لرؤيته بالقميص رقم 9، الذي ارتداه أساطير مثل البرازيلي رونالدو والفرنسي كريم بنزيما.

وذكر برنامج (إل شيرينجيتو) الإسباني أن 80 ألف تذكرة، وهي سعة ملعب برنابيو، نفدت بالكامل فور إتاحتها للجماهير المترقبة لتقديم مبابي، بعدما قالت تقارير محلية إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يجهز لحفل ضخم.

ويبدو أن ريال مدريد يستعد لتقديم مبابي بطريقة مذهلة، مثلما حدث خلال حفل تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2009 قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة قياسية جعلته أغلى لاعب في العالم وقتها. وهو الحفل الذي حضره ألفريدو دي ستيفانو أسطورة النادي الإسباني في فترة الخمسينيات ومطلع الستينيات، وإيزيبيو المهاجم التاريخي للبرتغال.

وأشارت تقارير محلية وقتها إلى أن رونالدو تم تقديمه أمام نحو 75 ألف متفرج، وستأمل الجماهير أن يسير مبابي على خطى قائد البرتغال الذي أصبح الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 451 هدفا، وفقا لموقع النادي على الإنترنت.

ومن المقرر أن يقام حفل تقديم كيليان مبابي في تمام الساعة الواحدة ظهر غدٍ الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة.

ويذاع الحفل عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية التي أعلنت بث الحفل مباشرة في منطقة الشرق الأوسط.