صفقات رائعة.. برشلونة يخطط لتكوين مثلث هجومي مرعب

ويسعى برشلونة من خلال استقدام مارتينلي إلى تغيير التشكيل الهجومي للفريق، ليصبح مكونا من لاعب آرسنال الحالي، بالإضافة إلى لامين يامال، وروبرت ليفاندوفسكي.

ولن يكتفي برشلونة بصفقة مارتينيلي؛ إذ يرغب في التعاقد مع أمادو أونانا لاعب إيفرتون، لتدعيم مركز خط الوسط المدافع، بالإضافة إلى أليكس غارسيا الذي أعلن أكثر من مرة عن رغبته في الانضمام إلى النادي الكتالوني