صفقات رائعة.. برشلونة يخطط لتكوين مثلث هجومي مرعب
كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية المقربة من نادي برشلونة، عن سعي الأخير لدخول سوق الانتقالات الصيفية بقوة على أمل إعادة تدعيم الفريق بصفقات مهمة.
ومن المؤكد أن سوق الانتقالات الصيفية المقبل في برشلونة سوف يشهد حراكا كبيرا ببيع بعض اللاعبين وشراء آخرين.
ويأتي على رأس اللاعبين المتوقع رحيلهم فرينكي دي يونغ، وجويل كوندي.
وعن الصفقات المتوقع قدومها، ينوي برشلونة العمل على تكوين مثلث هجومي مرعب، بضم غابرييل مارتنلي جناح آرسنال الذي يقدم مستويات لافتة هذا الموسم.
ويسعى برشلونة من خلال استقدام مارتينلي إلى تغيير التشكيل الهجومي للفريق، ليصبح مكونا من لاعب آرسنال الحالي، بالإضافة إلى لامين يامال، وروبرت ليفاندوفسكي.
ولن يكتفي برشلونة بصفقة مارتينيلي؛ إذ يرغب في التعاقد مع أمادو أونانا لاعب إيفرتون، لتدعيم مركز خط الوسط المدافع، بالإضافة إلى أليكس غارسيا الذي أعلن أكثر من مرة عن رغبته في الانضمام إلى النادي الكتالوني