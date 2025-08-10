هيئة البث: الكشف عن خلية إرهابية في القدس خططت لهجمات تفجيرية واغتيال طيار

الفرنسي أوبير فيلو مدربا جديدا لمولودية وهران الجزائري

أوبير فيلوالمصدر: منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
10 أغسطس 2025، 10:45 ص

أعلن مجلس إدارة نادي مولودية وهران التعاقد مع المدرب الفرنسي المخضرم أوبير فيلو لقيادة الفريق الأول في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم.

ووصل فيلو للجزائر، أمس السبت، تمهيدًا لتوقيع عقده الجديد، وذلك بعدما قاد المدير الرياضي شريف الوزاني فترة إعداد الفريق هذا الصيف.

واحتل الفريق الأكثر شعبية في الغرب الجزائري المركز التاسع في الدوري الموسم الماضي.

ولم يكشف مولودية وهران، عن التفاصيل المالية للعقد الذي سيربطه بالمدرب الفرنسي (66 عامًا) أو مدته.

ويمتلك المدرب الفرنسي خبرة كبيرة في الكرة الجزائرية نظرًا لقيادته سابقًا أندية شبيبة القبائل وشباب قسنطينة ووفاق سطيف واتحاد العاصمة.

وتوج مولودية الجزائر بلقب الموسم المنصرم وذلك للموسم الثاني على التوالي.

