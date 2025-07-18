رقم تاريخي.. كم بلغت أرباح ريال مدريد هذا الموسم رسميًا؟

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تفاصيل الحساب المالي الختامي بعد نهاية موسم 2024 – 2025 على صعيد كرة القدم.

وافتتح ريال مدريد الموسم الماضي بالتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب أتالانتا الإيطالي، ثم توج بلقب كأس الإنتر كونتيننتال في العام الماضي.

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وخسر الفريق المدريدي لقب السوبر الإسباني مطلع العام الحالي أمام منافسه التقليدي برشلونة في الدور النهائي، كما خسر لقب كأس الملك أمام برشلونة أيضًا في النهائي.

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وفشل ريال مدريد في الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا بعد خروجه على يد آرسنال الإنجليزي في دور الثمانية، كما خسر لقب الدوري الإسباني الذي توج به برشلونة، قبل أن يختتم موسمه بتوديع كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف النهائي.

وبحسب تقرير نشره الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد فإن إيرادات موسم 2024/2025 قد بلغت 1.185 مليار يورو دون حساب انتقالات اللاعبين، بزيادة 10% عن العام السابق، الذي شهد تجاوز النادي لحاجز المليار يورو من الإيرادات، وهو أمر لم يحققه أي فريق كرة قدم آخر حتى الآن.

ويرأس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز الذي فرض سياسة مالية صارمة في المواسم الأخيرة، وحقق أرباحًا هي الأعلى في تاريخ النادي خلال الموسم الماضي وصلت إلى 243 مليون يورو.

وأعلن ريال مدريد توافر رصيد نقدي قدره 598 مليون يورو، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ الخطوات النهائية لتجديد الملعب خلال السنة المالية 2025/2026.