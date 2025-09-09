مفاجأة.. من صاحب فكرة "الفيلم الثقافي" في معسكر منتخب مصر؟

كشفت مصادر، داخل منتخب مصر، عن هوية صاحب فكرة مشاهدة "فيلم ثقافي" داخل غرفة محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد الفراعنة.
وأثير جدل كبير، بعد أن نشر محمد صلاح صورة له، داخل غرفته بمعسكر منتخب مصر، ومعه عدد من اللاعبين يشاهدون فيلما، وقد كتب عليه "فيلم ثقافي"، إشارة إلى الفيلم المصري الشهير.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، مساء اليوم الثلاثاء.
أكد مصدر داخل منتخب مصر أن محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي هو صاحب فكرة مشاهدة فيلم ثقافي في غرفته.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن صلاح أبلغ اللاعبين بمشاهدة الفيلم وتصوير المشهد ونشره على "إنستغرام"، كنوع من الدعابة مع الجماهير.
وتابع أن صلاح استضاف جميع اللاعبين في غرفته لمشاهدة الفيلم بداعي الرفاهية والخروج من الضغط.
وأشار إلى صلاح حصل على مواقة إبراهيم حسن مدير المنتخب وحسام حسن المدير الفني، ثم موافقة باقي اللاعبين.
واختتم تصريحاته بأن صلاح اقترح على حسام وإبراهيم حسن الظهور معهم في الصورة ولكنهم رفضوا حتى لا يتم فهم الأمور بشكل خاطئ.