مفاجأة.. من صاحب فكرة "الفيلم الثقافي" في معسكر منتخب مصر؟

كشفت مصادر، داخل منتخب مصر، عن هوية صاحب فكرة مشاهدة "فيلم ثقافي" داخل غرفة محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد الفراعنة.

أخبار ذات علاقة 3 قنوات مجانية تنقل مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو المصيرية

وأثير جدل كبير، بعد أن نشر محمد صلاح صورة له، داخل غرفته بمعسكر منتخب مصر، ومعه عدد من اللاعبين يشاهدون فيلما، وقد كتب عليه "فيلم ثقافي"، إشارة إلى الفيلم المصري الشهير.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، مساء اليوم الثلاثاء.

أخبار ذات علاقة الفرصة الأخيرة لهم.. بوركينا فاسو تحسم مصير 5 نجوم في منتخب مصر

من صاحب الفكرة؟

أكد مصدر داخل منتخب مصر أن محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي هو صاحب فكرة مشاهدة فيلم ثقافي في غرفته.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن صلاح أبلغ اللاعبين بمشاهدة الفيلم وتصوير المشهد ونشره على "إنستغرام"، كنوع من الدعابة مع الجماهير.

وتابع أن صلاح استضاف جميع اللاعبين في غرفته لمشاهدة الفيلم بداعي الرفاهية والخروج من الضغط.

أخبار ذات علاقة الفيفا ينهي أزمة الملابس قبل مواجهة مصر وبوركينا فاسو

وأشار إلى صلاح حصل على مواقة إبراهيم حسن مدير المنتخب وحسام حسن المدير الفني، ثم موافقة باقي اللاعبين.

واختتم تصريحاته بأن صلاح اقترح على حسام وإبراهيم حسن الظهور معهم في الصورة ولكنهم رفضوا حتى لا يتم فهم الأمور بشكل خاطئ.