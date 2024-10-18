الأهلي المصري يوجه ضربة لرمضان صبحي

وجه النادي الأهلي المصري، ضربة قوية إلى رمضان صبحي، جناح نادي بيراميدز، والذي كان يرغب في العودة إلى ناديه السابق.

رمضان صبحي تخرّج من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2014.

وبعد ذلك رحل رمضان عن الفريق الأحمر، في صيف 2016 إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي، ثم انتقل إلى هيديرسفيلد تاون.

وأعار هيديرسفيلد تاون، رمضان إلى الأهلي ليرتدي اللاعب القميص الأحمر مجددا، قبل أن يرحل عنه في 2020، مفضلا الانضمام إلى بيراميدز.

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وكانت تقارير قد أشارت إلى أن السويسري مارسيل كولر، استفسر من لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عن رمضان صبحي، ولكن الإدارة قالت إنه "من غير المرجح التعاقد معه".

كما أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن بعض الوسطاء عرضوا عودة رمضان إلى الأهلي، مع تقديم اللاعب لاعتذار علني إلى المسؤولين والجماهير.

ولكن نشرت قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، تقريرا قالت فيه إن الأهلي أغلق الباب تماما أمام عودة رمضان صبحي.

وأشارت القناة إلى أن إدارة الأهلي رفضت كل عروض الوسطاء، الذين عرضوا فيها عودة رمضان صبحي إلى الفريق مجددا.

واختتمت القناة تقريرها بأن عودة رمضان صبحي إلى الأهلي مسألة شبه مستحيلة، في قرار يعد صدمة بالنسبة للاعب.

وكانت تقارير صحفية مصرية قد أشارت في وقت سابق إلى أن رمضان صبحي قد أغلق الباب أمام الزمالك، على أمل وصول عرض له من الأهلي ناديه السابق.

وينتهي عقد رمضان صبحي البالغ من العمر 27 عاما مع بيراميدز في نهاية موسم 2025.