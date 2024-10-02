ليفربول يواصل انطلاقته المثالية في دوري أبطال أوروبا ويتخطى عقبة بولونيا (فيديو)

واصل نادي ليفربول انطلاقته المثالية في دوري أبطال أوروبا، بعد تحقيقه الفوز الثاني على التوالي في البطولة على حساب بولونيا الإيطالي.

وعلى ملعب آنفيلد، فاز ليفربول 2-0 على بولونيا الإيطالي، بعد أن فاز في الجولة الماضية أيضًا على ميلان الإيطالي 3-1.

تقدم ليفربول في الدقيقة 11 عن طريق أليكسيس ماك أليستر.

وقابل ماك أليستر عرضية جميلة من محمد صلاح، سددها اللاعب بقدمه مباشرة في الشباك.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول بطريقة ساحرة.

صلاح استلم الكرة، ثم توغل على حدود منطقة الجزاء، وسدد صاروخًا في شباك الفريق الإيطالي.

وبهذا الهدف أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول إطلاقًا يسجل في 5 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا على أرضه.

كما يأتي صلاح في صدارة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ ليفربول، ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 14 هدفًا، بعد صناعة هدف ماك أليستر.

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط في مرحلة المجموعات، وظل رصيد بولونيا عند نقطة وحيدة.