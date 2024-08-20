كشفت تقارير صحفية عن تدخل كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، على خط المفاوضات الحالية لضم السنغالي ساديو ماني، نجم النصر، لصفوف "العميد" في الميركاتو الحالي.

وذكرت تقارير إعلامية كثيرة في الساعات الماضية وجود أزمة بين الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني، ما دفع الأخير لطلب الرحيل عن الفريق بسبب العلاقات المتوترة.

وبدأت الأصوات داخل النصر تطالب برحيل ماني، إذ عُرض اللاعب على كثير من الأندية بما فيهم الاتحاد السعودي.

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ويواجه المهاجم السنغالي مستقبلًا يخيم عليه بعض الغموض رفقة النصر، بسبب عدم تقديم المستوى المأمول منه.

ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "كريم بنزيما يريد ساديو ماني معه في الاتحاد".

وأضاف: "الصفقة لم تتم حتى الآن، ولكن بنزيما يعتقد بـأن وجود ماني سيساعد الفريق على التتويج بلقب الدوري السعودي هذا الموسم".

وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق، أن الاتحاد رحب بفكرة التعاقد مع ماني، ولكن اشترط تخفيض راتبه البالغ 25 مليون يورو سنويًّا.

وانضم ساديو ماني إلى صفوف النصر السعودي مطلع الموسم المنقضي، وشارك في 46 مباراة، ونجح في تسجيل 19 هدفًا، وتمكن من صناعة 11 هدفًا.

سبق أن ارتدى ماني قميص ليفربول، والذي حقق معه مسيرة كبيرة، بالإضافة إلى سالزبورغ، وساوثهامبتون.

ونجح الاتحاد في ضم 3 صفقات أجنبية بارزة منذ بداية الصيف، إذ تعاقد مع الثنائي حسام عوار وموسى ديابي والحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش.

ويفتتح "العميد" منافسات الموسم الجديد بمواجهة الخلود، الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الأولى 24 أغسطس الجاري.