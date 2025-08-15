إعلامي سعودي يهدي كريستيانو رونالدو "ناقة" بمناسبة زواجه من جورجينا (فيديو)

أهدى الإعلامي السعودي البارز، إبراهيم الفريان، هديةً فاخرةً إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، تزامنًا مع إعلان اقتراب زواجه من عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز.

جاء ذلك بعدما أعلنت جورجينا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، موافقتها على الزواج من رونالدو، حيث ظهرت وهي تتباهى بخاتم خطوبة مذهل.

تفاصيل الهدية:

نشر الفريان مقطع فيديو على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، كشف خلاله عن هديته المميزة لرونالدو، وهي ناقةٌ ثمينة ذات مظهر جميل، مرفقًا الرسالة التالية:

"صديقي العزيز كريستيانو، هذه هديتي المتواضعة بمناسبة زواجك المبارك. لقد أسعدنا الخبر كافةً أيها الأسطورة. ستجد هديتك بانتظارك في الرياض عند عودتك. ألف مبروك لك ولجورجينا!".

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُقدم فيها الفريان هديةً لرونالدو، حيث سبق أن أهداه كتابًا خاصًّا موقّعًا خلال الموسم الماضي، في لفتةٍ تعكس عمق العلاقة بين الطرفين.