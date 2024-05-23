حقيقة خطاب الزمالك إلى الفيفا للمشاركة بكأس العالم للأندية (صورة)

ونشرت وسائل إعلام مصرية، خطابًا منسوبًا لنادي الزمالك، موجهًا إلى الفيفا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك قد تُوج بلقب الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربي، مساء الأحد الماضي.