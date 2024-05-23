حقيقة خطاب الزمالك إلى الفيفا للمشاركة بكأس العالم للأندية (صورة)
كشف مصدر داخل نادي الزمالك المصري، حقيقة ما تردد عن قيام مجلس إدارة النادي الأبيض، بتقديم خطاب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمشاركة في كأس العالم للأندية 2020.
ونشرت وسائل إعلام مصرية، خطابًا منسوبًا لنادي الزمالك، موجهًا إلى الفيفا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وكان الزمالك قد تُوج بلقب الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربي، مساء الأحد الماضي.
وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الخطاب المنتشر عن طلب الزمالك المشاركة في مونديال الأندية غير صحيح.
وأضاف: "إدارة النادي برئاسة حسين لبيب لم ترسل أي خطابات في هذا الشأن لأن اللائحة واضحة".
وأضاف: "تم تسكين الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، ومجلس إدارة الزمالك يحترم القانون، ولا يصح أن يطالب الفيفا بمخالفة اللوائح".