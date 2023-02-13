يحلم بأفضل من فضية العالم.. الهلال يحظى باستقبال تاريخي في الرياض (فيديو)

وخسر الهلال 5-3 أمام ريال مدريد بطل أوروبا في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت في المغرب، أمس السبت، بعدما تفوق قبلها 3-2 على فلامنغو البرازيلي في الدور قبل النهائي.

وقال "الفرج" بعد صعوده على المسرح إلى جوار كافة زملائه المتوجين بالميداليات الفضية خلال حفل فني أقيم في الرياض: "نشكر الجماهير وكافة اللاعبين والإدارة على هذا الإنجاز".

وحظيت بعثة الهلال باستقبال حافل في الرياض عقب عودتها من المغرب، اليوم الأحد، في حضور الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة والأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي.

وقال الدوسري: "الأهم حاليًا الفوز بلقب دوري أبطال آسيا، ولم يكن طموحنا الفوز بالميدالية الفضية، وكنا نبحث عن المركز الأول لأننا دائمًا الأول، ولن يتوقف طموحنا عند الفضية".

وأضاف اللاعب الذي سجل ركلتي جزاء أمام فلامنغو في قبل النهائي: "هذا الإنجاز ليس للهلال فقط، لكن للمملكة العربية السعودية، مبارك لكل من عمل لهذا النادي، وشكر خاص للاعبين رغم الإصابات".