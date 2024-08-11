وضع نادي ريال مدريد الإسباني عينه على "جوهرة جديدة" من البرازيل، وذلك بمراقبة فيتور ريس، مدافع فريق بالميراس البرازيلي.

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن فيتور ريس، المدافع الشاب البالغ من العمر 18 عامًا جذب اهتمام فريق ريال مدريد، وفرق كبيرة أخرى في أوروبا.

وأوضحت: "لقد فرض فيتور ريس نفسه على بالميراس لاعبًا أساسيًا في وقت قياسي، وأظهر أنه جاهز للأحداث الكبيرة في كرة القدم مع فريقه، لذا جذب اللاعب اهتمام ريال مدريد".

كان فيتور ريس زميلًا للاعب ريال مدريد الحالي إندريك في المواسم الأخيرة، إذ تزاملا في الفئات السنية الصغيرة، ولكن لم يحدث ذلك في الفريق الأول، فعندما ظهر قلب الدفاع لأول مرة، كان إندريك موجودًا بالفعل في كوبا أمريكا".

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كما قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن ريال مدريد اتصل بالفعل بمجلس إدارة بالميراس، لمعرفة وضع فيتور ريس.

وأوضحت: "ريال مدريد تلقى صدمة عندما علم أن فيتور ريس جدد تعاقده مع بالميراس حتى 2028، وأن اللاعب صاحب الـ18 عاما، لديه شرط جزائي بـ100 مليون يورو".

ويلعب فيتور ريس في مركز قلب الدفاع، ويبلغ طوله 186 سم.

وشارك المدافع الشاب في 8 مباريات خلال الموسم الماضي، وسجل هدفا وحيدا.