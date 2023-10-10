لامين يامال يغادر معسكر منتخب إسبانيا
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم مغادرة لامين يامال معسكر المنتخب الأول لكرة القدم بعد تأكد عدم قدرته على المشاركة في مباراتي اسكتلندا والنرويج في تصفيات أمم أوروبا.
ودخل يامال معسكر المنتخب الإسباني الأول رغم مغادرته مباراة برشلونة قبل التوقف الدولي أمام غرناطة مصابًا.
وأعلن برشلونة أمس إصابة اللاعب أعلى الفخذ الأيسر دون تحديد مدة غيابه".
وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم إن يامال غادر المعسكر الذي يتجهز خلاله لاعبو المنتخب الأول لجولة جديدة من تصفيات بطولة الأمم الأوروبية.
وينضم بذلك يامال إلى قائمة طويلة من الإصابات التي ضربت فريق برشلونة مؤخرًا مثل روبرت ليفاندوفسكي وجول كوندي وفرينكي دي يونغ وبيدري ورافينيا.
ولامين يامال هو أصغر لاعب يسجل أهدافًا في الدوري الإسباني وهو في سن 16 عامًا و87 يومًا بعد أن سدد الكرة في الشباك من مسافة قريبة في مرمى غرناطة يوم الأحد الماضي.
وتحول جمال، رغم صغر سنه، لعنصر أساسي في برشلونة الموسم الحالي وشارك في 11 مباراة في مختلف المسابقات.
ويعد يامال أيضًا أصغر لاعب يمثل منتخب إسبانيا ويسجل هدفًا بقميصه.