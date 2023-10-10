لامين يامال يغادر معسكر منتخب إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم مغادرة لامين يامال معسكر المنتخب الأول لكرة القدم بعد تأكد عدم قدرته على المشاركة في مباراتي اسكتلندا والنرويج في تصفيات أمم أوروبا.

ودخل يامال معسكر المنتخب الإسباني الأول رغم مغادرته مباراة برشلونة قبل التوقف الدولي أمام غرناطة مصابًا.