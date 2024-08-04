حدد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي مبلغًا ماليًّا محددًا لبيع عقد، عمر الساعي، لاعب الفريق لأي ناد يرغب في التعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال مصدر داخل الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن "الأهلي والزمالك وبيراميدز طلبوا بشكل رسمي التعاقد مع عمر الساعي".

وأضاف: "إدارة الإسماعيلي حددت مبلغ مليون ونصف المليون دولار سعر بيع عقد عمر الساعي لأي ناد يرغب في التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي الحالي".

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وتابع: "إدارة النادي علمت بحديث اللاعب مع مسؤولي نادي الزمالك، وأيضًا بجلسته مع مسؤولين في الأهلي، ولكن لن نفرط في اللاعب نهائيًّا سوى دفع مقابل مليون ونصف المليون دولار".

وأتم: "اللاعب حتى الآن لم يبلغ الإدارة برغبته بشأن النادي الذي يرغب في الانضمام إليه".

ويتجه مسؤولو الإسماعيلي للموافقة على رحيل عمر الساعي بنهاية الموسم الجاري للعرض الأعلى سعرًا، بسبب عدم قدرة النادي على حل أزمة الديون المتراكمة، والتي باتت تهدد إيقاف القيد مجددًا.

يذكر أن عمر الساعي، البالغ من العمر 21 عامًا هو أحد ناشئي نادي الإسماعيلي، وسبق له اللعب لصفوف فريق الشباب بالأهلي، كما تم تصعيده للفريق الأول للدراويش في الموسم الماضي، وخاض معه 42 مباراة، أحرز خلالها 4 أهداف، وصنع مثلها.