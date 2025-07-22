ريال مدريد يجبر مبابي على ارتداء رقم جديد

سيُجبر نادي ريال مدريد الإسباني، لاعبه كيليان مبابي على ارتداء رقم جديد خلال منافسات الموسم المقبل 2025/2026.

وانضم مبابي إلى ريال مدريد خلال انتقالات الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

ومنذ انضمامه ارتدى مبابي القميص رقم 9 مع ريال مدريد.

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رقم جديد للنجم الفرنسي

أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كيليان مبابي سيرتدي القميص رقم 10 مع ريال مدريد في الموسم المقبل، بعد رحيل الكرواتي لوكا مودريتش إلى ميلان.

مبابي، الذي ارتدى القميص رقم 9 في موسمه الأول مع النادي، سيحصل على الرقم نفسه الذي يرتديه مع منتخب فرنسا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن النادي قرر منحه الرقم الجديد رغم أن اللاعب لم يطلبه، إذ كانت الإدارة قد ناقشت هذا الخيار منذ وصوله في الصيف الماضي.

الهداف الأول للفريق في الموسم الماضي برصيد 44 هدفًا، يستعد الآن لبداية جديدة برقم تاريخي ارتبط بأساطير النادي.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تُرضي النجم الفرنسي وتخدم مصالح ريال مدريد التسويقية، خصوصًا بعد نجاح النادي في بيع مئات الآلاف من القمصان التي حملت اسم مبابي ورقم 9.

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ومن المتوقع أن تتضاعف المبيعات مجددًا مع القميص رقم 10.

يذكر أن مبابي يقضي عطلته حاليًا بعد خروج فريقه من نصف نهائي كأس العالم للأندية على يد باريس سان جيرمان بنتيجة 0-4، ومن المنتظر أن يعود إلى التدريبات في مدريد يوم 4 أغسطس.