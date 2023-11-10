كلوب: ليفربول استحق الخسارة أمام تولوز

وقال كلوب: "كنا نستحق الهزيمة لأنهم تقريبا تفوقوا في جميع المواقف الحاسمة. معارك".

وأضاف: "في مواقف كثيرة جدا كان يفترض بنا السيطرة على الكرة لكننا لم نفعل".

وكانت هذه ثاني نتيجة مخيبة للآمال لليفربول خلال أسبوع واحد بعد تعادله الأحد الماضي مع لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن المدرب الألماني المخضرم أكد أن صلابة فريقه كانت حاضرة رغم ذلك.

وأضاف عن ذلك: "لا. لا أشعر بأي قلق. في النهاية كانت الصلابة حاضرة وقد فعلنا كل شيء من أجل الحفاظ عليها".