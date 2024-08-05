كشفت تقارير صحفية عن وجود رغبة من قبل نادي الاتحاد وإصرار على ضم النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها مؤخرًا.

وأوضحت صحيفة "اليوم" أن رامون بلانيس المدير الرياضي للاتحاد بدأ التفاوض على ضم المغربي المتألق مع منتخب أسود أطلس الأولمبي في أولمبياد باريس.

يأتي هذا في وقت يقترب فيه الموسم من البداية، وكلما أسرع الاتحاد في حسم صفقاته كان الأمر أفضل، لذلك سيكون على الفريق الجداوي الإسراع في عملية ضم الزلزولي والمحاربة من أجله لمزايا عديدة فيه، نستعرض أبرزها فيما يأتي:

احتياج الاتحاد لجناح أيسر

بعد ضم موسى ديابي أصبح الاتحاد في حاجة إلى جناح آخر في الجانب الأيسر، حتى يمتلك مثلثًا هجوميًّا قويًّا في الجزء الأمامي من الملعب.

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وجود ديابي بجانب كريم بنزيما قد يكون جيدًا، لكنه لن يكفي لمنافسة الهلال والنصر مثلًا، في موسم جديد سيكون الجميع فيه على أهبة الاستعداد لتقديم كل ما لديهم.

الزلزولي هو أحد أفضل الخيارات الموجودة في الوقت الحالي بمركز الجناح الأيسر، وسيكون خير عون لهجوم الفريق نظرًا لأرقامه.

يعرف طريقة لعب بنزيما

يتميز الزلزولي أنه أمضى مسيرته كلاعب مع الأندية في صفوف الفرق الإسبانية، وهو على علم جيد بكريم بنزيما نجم الاتحاد.

لن يجد الزلزولي مشكلة في التأقلم مع بنزيما، أو على طريقة لعبه التي يعرفها بشكل جيد من أيام الفرنسي في ريال مدريد.

بالإضافة إلى ذلك فعامل التأقلم على الأجواء والتفاصيل العربية لن تكون مشكلة كبيرة أيضًا بالنسبة للنجم المغربي.

أرقامه جيدة

قدم الزلزولي مستويات طيبة في صفوف ريال بيتيس على مدار الموسم الماضي، محرزًا خمسة أهداف في 36 مباراة مع الفريق الإسباني.

تحسن مستوى الزلزولي مع المنتخب المغربي الأولمبي بشكل واضح، حيث سجل وصنع بإجمالي مساهمتين في أربع مباريات حتى الآن بدأ ثلاثة منها فقط بشكل أساسي وفي مستويات تنافسية عالية للغاية.

سبب عدم نجاحه في برشلونة

يتخوف البعض من عدم نجاح الزلزولي من قبل في صفوف برشلونة، لكن الوضع في النادي الكتالوني مختلف تمامًا عما هو عليه في الاتحاد.

بداية الزلزولي في برشلونة جاءت في سن مبكرة، افتقد فيها للخبرات، ومع ضغط المنافسة في صفوف النادي الكتالوني وعدم وجود رفاهية الصبر على النجوم الشباب في ظل الرغبة في الفوز بكل شيء، كان من البديهي ألا ينجح الزلزولي في ملعب كامب نو.

الخلاصة

الاتحاد أمام صفقة جيدة، يمكنها أن تفيده على مدار الموسم الجديد الذي سيكون صعبًا على كافة الأندية لكثرة الارتباطات المحلية والقارية وحتى العالمية لبعض الفرق، بجوار الاستحقاقات الدولية التي ستكون على المنتخبات.

يملك الزلزولي مزايا عديدة يمكن للاتحاد أن يستفيد منها لو نجح في حسم الصفقة سريعًا، لعل أبرزها سعره المناسب وأرقامه الجيدة، واحتياج الفريق للاعب في مركزه.