بيتر شمايكل: رونالدو أفضل لاعب في التاريخ

قال بيتر شمايكل، حارس مرمى مانشستر يونايتد الأسطوري، إن كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، هو أفضل لاعب في التاريخ من وجهة نظره، لكنه وجه له عتابا بسبب تصريحاته التي أعقبت رحيله عن يونايتد.

وكان رونالدو رحل عن مانشستر يونايتد في 2023 لينضم للنصر السعودي، بعد أزمة مع النادي الإنجليزي ومدربه إريك تين هاغ.

وفي حوار له مع صحيفة "A BOLA" البرتغالية، قال بيتر شمايكل: "أنا أحب رونالدو، بالنسبة لي، هو أفضل لاعب في التاريخ، إحصائياته مذهلة، أفهم أنه في تلك اللحظة من حياته عندما عاد ليونايتد كان يمر بشيء لم يمر به من قبل وواجه الصعوبات، لكن شعرت أن مقابلته مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان لم تساعد النادي".

وأضاف: "كان لديه بعض الغضب الذي كان يحتاج إلى التعبير عنه، شعرت أنه لم يكن الوقت المناسب، الكثير مما قاله يصعب الاختلاف معه، وعندما يتعلق الأمر به، هو لديه وجهة نظره، يقول ما يريد، ويجب عليك تقبل ذلك لكن هذا لا يساعد النادي".

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وتابع: "عندما يتحدث شخص مثل رونالدو، سيتم التركيز على حديثه وسيتم سؤال المدرب في كل مؤتمر عن ما قاله بدلاً من السؤال عن الفريق وتقدمه، قبل أسبوع، قال رونالدو شيئًا آخر واستمر النقاش حوله طوال الأسبوع، هذا لا يساعد مانشستر يونايتد، نحن بحاجة للدعم وليس للكلام السلبي".

وكان النجم البرتغالي قال مؤخرا في مقابلة عبر قناة على "يوتيوب"، إن مانشستر يونايتد يحتاج لـ"إعادة بناء" على الصعيد الرياضي لتحقيق الإنجازات، ووجه انتقادات جديدة لمدرب الفريق، الهولندي إيريك تن هاغ، بسبب تصريحاته حول عدم قدرة الفريق على المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن العلاقة بين رونالدو وتين هاغ لم تكن جيدة في الفترة الثانية من تواجد النجم البرتغالي في اليونايتد، بينما أحرز في الفترة الأولى من لعبه لـ"الشياطين الحمر" لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.