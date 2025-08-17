حماس: إدخال إسرائيل خياماً إلى جنوب غزة تحت عناوين "الترتيبات الإنسانية" "تضليل مفضوح"

بعد السوبر.. جيسوس يحدد أهم أولويات ميركاتو النصر السعودي
جيسوس في تدريبات النصر السعوديالمصدر: حساب النصر على منصة X
إرم نيوز
17 أغسطس 2025، 9:08 ص

طالب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر السعودي، بإبرام صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لسد الثغرات في تشكيلة الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويستعد نادي النصر، لمواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، في هونغ كونغ.

ويسعى النصر لتحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية، مواجهة الفائز من مباراة الأهلي والقادسية، ليفتتح جيسوس موسمه مع النصر ببطولة مهمة.

جيسوس يحدد هدفه

يركز جيسوس حاليًّا على تعزيز خط الوسط، إذ يُعد هذا القطاع من بين الأولويات التعاقدية للنادي، وذلك بعد خوض نهائي كأس السوبر السعودي.

وكشفت مصادر أن جيسوس يريد التعاقد مع لاعب وسط، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات الفريق استعدادًا للمنافسات المحلية والقارية.

تمكن مسؤولو النصر خلال الساعات الماضية من حسم صفقة الفرنسي كينغسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ الألماني، بعد التوصل إلى اتفاق شامل حول كافة الجوانب المالية والتعاقدية.

يذكر أن نادي النصر عزز صفوفه بـ5 تعاقدات جديدة هذا الصيف، شملت كلًّا من عبدالملك الجابري، وإينيغو مارتينيز، بالإضافة إلى الثلاثي نادر الشراري، وكومان، وجواو فيليكس، في محاولة لبناء تشكيلة قادرة على حصد البطولات.

 

