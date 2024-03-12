تعلم الدرس.. سان جيرمان يتصدى لخطة ريال مدريد بخصوص نجمه

كشف نيكولا شيرا، الصحفي المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، عن اتجاه نادي باريس سان جيرمان لقطع الطريق على محاولات نادي ريال مدريد لضم نجمه المغربي أشرف حكيمي، في الميركاتو المقبل.

وأصبح ريال مدريد قاب قوسين أو أدنى من ضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم سان جيرمان، في الميركاتو المقبل، بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الفرنسي ورفضه تجديد تعاقده.

كما تحدثت تقارير سابقة عن أن مبابي حث مسؤولي ريال مدريد على ضم حكيمي ليلعب بجواره الموسم المقبل.

ولعب حكيمي سابقا مع ريال مدريد خلال الفترة من 2017 حتى 2020، بعد تصعيده من الكاستيا وتم إعارته إلى بروسيا دورتموند ثم بيعه إلى إنتر ميلان ومنه إلى باريس سان جيرمان.