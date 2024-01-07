تقرير: لينغارد يسعى للانضمام إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن جيسي لينغارد، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، والذي انتهى عقده مع نوتينغهام فورست في 30 يونيو الماضي، عرض نفسه للانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي الحالي؛ إذ من الممكن أن ينضم للفريق دون تكلفة، نظرًا لكونه لاعبًا حرًا منذ الصيف الماضي.

وقالت صحيفة "سبورت" في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "لينغارد عرض نفسه على برشلونة وأصبح خيارا للبلوغرانا في ظل الوضع المالي الصعب الذي يعيشه النادي".

وأضافت: "اللاعب متاح بشكل مجاني؛ إذ يتدرب حالياً في دبي وهو ينتظر العثور على ناد جديد؛ إذ يمكنه اللعب في وسط الملعب وخلف المهاجم، وهو لاعب ذو خبرة يمكن أن يتأقلم مع فريق تشافي".