الزمالك يدخل في مفاوضات لضم صفقة الأهلي المصري

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة الفريق الأبيض قررت الدخول في مفاوضات مع المغربي يحيى عطية الله، لاعب سوتشي الروسي، والذي يعد هدفًا للغريم التقليدي، الأهلي، في الميركاتو الحالي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الأحد، إن جوزيه غوميز، المدير الفني للزمالك، معجب بإمكانيات اللاعب المغربي، وطلب من الإدارة التعاقد معه لتدعيم الفريق في هذا المركز.

وتابع: "الزمالك حاليًّا يحاول الوصول إلى وكيل اللاعب لمعرفة تفاصيل عقده مع الفريق الروسي وطلباتهم المادية".

وأضاف المصدر: "الزمالك يسعى للتعاقد مع صفقات مميزة بعد حل أزمة إيقاف القيد وتسوية الأمور مع خالد بوطيب".

وأتم: "غوميز طلب التعاقد أيضًا مع حارس مرمى، ومدافع، ولاعب وسط، وظهير أيسر".

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وكان محسن المعادي، وكيل يحيى عطية الله، تحدث في تصريحات تلفزيونية عن رغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوف الأهلي، قائلًا: "هناك اتصال بيننا وبين أمير توفيق، ونحاول إتمام الصفقة سواء بالإعارة أو الانتقال النهائي".

وبسؤاله، هل هناك أندية مصرية فاوضت اللاعب أجاب "ليست مفاوضات ولكن مجرد حديث شفهي".

وانضم عطية الله إلى سوتشي في يناير الماضي، وخاض فقط 11 مباراة، وسجل هدفًا وحيدًا وصنع ثلاثة.

وارتبط اسم المغربي من قبل بالانتقال إلى الأهلي، وكذلك أكثر من ناد سعودي.

وشارك عطية الله مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، والذي حقق إنجازًا تاريخيًّا بالتأهل لنصف النهائي؛ وبالتالي الحصول على المركز الرابع للمرة الأولى في تاريخ أي منتخب أفريقي وعربي.