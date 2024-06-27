مواعيد مباريات منتخب الإمارات في الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026
أسفرت قرعة الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 عن وقوع منتخب الإمارات في المجموعة الأولى بجوار منتخبات إيران وقطر وكوريا الشمالية وأوزبكستان وقيرغزستان.
ويستهل منتخب الإمارات مشواره في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال بمواجهة عربية خالصة أمام قطر بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الـ5 من سبتمبر المقبل ثم يستضيف الأبيض الإماراتي منافسه إيران يوم الـ10 من الشهر ذاته بالجولة الثانية.
ويستضيف المنتخب الإماراتي منافسه كوريا الشمالية يوم الـ10 من أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة، ثم يحل ضيفًا على أوزبكستان بالجولة الرابعة يوم الـ15 من الشهر ذاته.
ويستضيف منتخب الإمارات منافسيه قيرغزستان ثم قطر بالجولتين الخامسة والسادسة يومي الـ14 والـ19 من نوفمبر المقبل قبل أن يخرج لمواجهتي إيران وكوريا الشمالية بالجولتين السابعة والثامنة يومي الـ20 والـ25 من مارس المقبل.
ويختتم المنتخب الإماراتي مشواره بالتصفيات بخوض الجولتين التاسعة والعاشرة باللعب ضد ضيفه أوزبكستان يوم الـ5 من يونيو 2025 ثم يخرج لمواجهة قيرغزستان يوم الـ10 من الشهر ذاته.
وضمن منتخب الإمارات المشاركة في كأس آسيا 2027 بتأهله للدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.
ويطمع الأبيض الإماراتي في الظهور مجددًا ببطولة كأس العالم بعد مشاركة وحيدة في نسخة 1990