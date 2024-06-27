مواعيد مباريات منتخب الإمارات في الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026

ويستضيف المنتخب الإماراتي منافسه كوريا الشمالية يوم الـ10 من أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة، ثم يحل ضيفًا على أوزبكستان بالجولة الرابعة يوم الـ15 من الشهر ذاته.

ويستضيف منتخب الإمارات منافسيه قيرغزستان ثم قطر بالجولتين الخامسة والسادسة يومي الـ14 والـ19 من نوفمبر المقبل قبل أن يخرج لمواجهتي إيران وكوريا الشمالية بالجولتين السابعة والثامنة يومي الـ20 والـ25 من مارس المقبل.

ويختتم المنتخب الإماراتي مشواره بالتصفيات بخوض الجولتين التاسعة والعاشرة باللعب ضد ضيفه أوزبكستان يوم الـ5 من يونيو 2025 ثم يخرج لمواجهة قيرغزستان يوم الـ10 من الشهر ذاته.