محمد صلاح يفجر غضبا عارما بـ4 تصرفات مثيرة

أثارت عدة تصرفات حديثة للنجم المصري محمد صلاح موجة من الجدل والغضب بين الجماهير العربية والمصرية، إذ وجد كثيرون أن بعض هذه التصرفات تتعارض مع توقعاتهم من قائد ولاعب دولي بحجمه.

محمد صلاح نجم له بريقه وإنجازاته، لكن نجوميته تفرض عليه مسؤولية مضاعفة أمام الجماهير.

تصرفاته الأخيرة، سواء الظهور داخل المعبد البوذي، أو صوره الشخصية، أو مواقفه من القضايا الجارية، فتحت باباً واسعاً للنقاش حول حدود الحياة الشخصية لنجم كروي، ودوره المجتمعي.

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1- دخول معبد بوذي في اليابان

خلال جولة ليفربول التحضيرية لموسم 2025-2026 في اليابان، ظهر محمد صلاح مع الفريق في معبد "إيكوين" البوذي بطوكيو، وشارك في جلسات تأمل خاصة ضمن برنامج الإعداد الفني والنفسي للفريق.

صلاح لم يكتفِ بالمشاركة، بل ظهر وهو يجري حديثاً مع أحد رهبان المعبد، ما أثار تساؤلات كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي.

أوضح نادي ليفربول أن تلك الزيارة كانت برغبة المدرب أرني سلوت لتعزيز الجانب النفسي للاعبين، ولم تكن لها أبعاد دينية.

2- احتفالات الكريسماس

ارتبط اسم محمد صلاح في السنوات الأخيرة بإثارة جدل واسع حول احتفاله السنوي بالكريسماس، سواء عبر ظهوره في فعاليات مع نادي ليفربول أو من خلال نشر صور عائلية في هذه المناسبة.

وظهر صلاح مرتديًا قبعة الكريسماس الشهيرة إلى جانب زملائه في ليفربول والمدرب آرني سلوت خلال زيارة لمستشفى متخصص للأطفال تزامنًا مع أعياد الميلاد.

كما يحرص محمد صلاح كل عام على نشر صورة تجمعه مع أسرته: زوجته وابنتيه مكة وكيان أمام شجرة عيد الميلاد، مرتدين أزياء نوم متطابقة.

هذه الصورة تحصد الآلاف من التعليقات التي تتراوح بين الإشادة باحترامه للمجتمع الذي يعيش فيه وبين انتقادات من جمهور يعتبر هذا السلوك ابتعادًا عن القيم التي يمثلها صلاح.

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3- الموقف من غزة

تضامن العديد من لاعبي كرة القدم مع غزة، مُعلنين رفضهم للعدوان الإسرائيلي، فيما التزم النجم محمد صلاح الصمت في البداية.

وواجه صلاح موجة من الانتقادات من جمهوره الذي توقع منه استغلال شهرته العالمية لنصرة القضية الفلسطينية وإيصال معاناة أهلها إلى العالم.

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وبعد فترة من الحرب، خرج صلاح عن صمته عبر فيديو ناطق بالإنجليزية، أعرب فيه عن تعاطفه مع الفلسطينيين في غزة، قائلاً: "الكلام في مثل هذه الأوقات ليس سهلاً، فقد شهدنا أعمالاً وحشيةً وعنفاً مفرطاً.. التصعيد الأخير لا يُطاق، فحياة البشر جميعها ثمينة ويجب الحفاظ عليها. لا بد أن تتوقف المذابح فوراً".

ولم يتخذ صلاح أي موقف آخر ما جعله عرضة لهجوم جماهيري.

4- الصور الجريئة على إنستغرام

نشر محمد صلاح أخيراً صوراً عبر حسابه على إنستغرام أظهر فيها تطوراً بدنياً ملحوظاً، ولكنه كان شبه عارٍ.

وظهر صلاح في الصور بعضلات بارزة أثناء التدريبات في صالة الألعاب الرياضية.

هذه الصور اعتبرها بعض المتابعين نوعاً من الاستعراض غير المبرر، خاصة أنها قُورنت فوراً بصور مشابهة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.