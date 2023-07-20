رسميًا: مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع أندريه أونانا

وقال أونانا في بيان موجه إلى أنصار إنتر: "وقعت في حب سان سيرو ولاكورفا والمدينة بأكملها. الآن الظروف مناسبة لي لبدء مغامرة جديدة في مانشستر".

وأضاف: "سأفعل ذلك بحماس كبير، مع العلم أنني سأفتقدكم، وأبدي امتناني لكل مشجعي إنتر، أنتم تجعلون هذا النادي مكانًا رائعًا".

وانضم أونانا إلى إنتر، في يوليو/ تموز 2022، قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي.

وسرعان ما أصبح "أونانا" الحارس الأول في تشكيلة المدرب سيموني إنزاجي وكان عنصرًا محوريًا في الموسم الذي انتهى بفوز إنتر بكأس إيطاليا وكأس السوبر الايطالية، كما وصل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبدا من المحتوم أن يصبح أونانا الحارس الأول للكاميرون على المدى الطويل، لكنه قرر الاعتزال دوليًا بعد أن لعب مباراة واحدة فقط في كأس العالم 2022، حيث تم ايقافه لأسباب انضباطية.

وخاض أونانا 34 مباراة دولية مع المنتخب الوطني.