رسميًّا.. باريس سان جيرمان يضم لوكاس هيرنانديز

رسميًّا.. باريس سان جيرمان يضم لوكاس هيرنانديز
أعلن باريس سان جيرمان، رسميًا، التعاقد مع المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز من بايرن ميونخ.
وقال بطل الدوري الفرنسي في بيان: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن وصول لوكاس هيرنانديز، وقّع المدافع الفرنسي الدولي عقدًا لمدة 5 سنوات مع النادي".
وأضاف: "باريس سان جيرمان يرحب ببطل عالمي إضافي في تشكيلته، سجله القوي على المستوى الدولي يعكس العديد من الألقاب التي فاز بها لوكاس هيرنانديز خلال تجاربه المتنوعة مع الأندية".
وأوضح: "هو لاعب متعدد الاستخدامات، قادر على التطور كظهير أيسر بالإضافة إلى قلب دفاع".
وقال اللاعب في تصريحات نقلها موقع باريس سان جيرمان: "أشعر بفرح كبير! لقد كنت أنتظر الانضمام إلى باريس سان جيرمان لفترة طويلة، لقد حدث ذلك أخيرًا، إنه يوم خاص جدًا بالنسبة لي وأنا سعيد جدًا لوجودي هنا".
وفاز لوكاس هيرنانديز مع فرنسا بكأس العالم 2018 في روسيا، وبالسداسية التاريخية مع بايرن ميونخ في 2020.
وبحسب موقع "transfermarkt" لعب لوكاس هيرنانديز 110 مباريات مع أتلتيكو مدريد سجل فيها هدفًا وصنع 4، كما لعب 107 مباريات مع بايرن ميونخ سجل فيها هدفين وصنع 8.
ولعب لوكاس هيرنانديز، البالغ من العمر 27 عامًا على المستوى الدولي 33 مباراة مع منتخب فرنسا الأول.