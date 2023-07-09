رسميًّا.. باريس سان جيرمان يضم لوكاس هيرنانديز

أعلن باريس سان جيرمان، رسميًا، التعاقد مع المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز من بايرن ميونخ.

وقال بطل الدوري الفرنسي في بيان: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن وصول لوكاس هيرنانديز، وقّع المدافع الفرنسي الدولي عقدًا لمدة 5 سنوات مع النادي".

وأضاف: "باريس سان جيرمان يرحب ببطل عالمي إضافي في تشكيلته، سجله القوي على المستوى الدولي يعكس العديد من الألقاب التي فاز بها لوكاس هيرنانديز خلال تجاربه المتنوعة مع الأندية".

وأوضح: "هو لاعب متعدد الاستخدامات، قادر على التطور كظهير أيسر بالإضافة إلى قلب دفاع".